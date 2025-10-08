Sterling Metals entdeckt im Rahmen seines Sommerfeldprogramms Bornit in einem 6 km langen Korridor und ernennt Dr. Neil O’Brien zum Chefgeologen
8. Oktober 2025 – Toronto, Ontario / IRW-Press / Sterling Metals Corp. (TSXV: SAG, OTCQB: SAGGF) („Sterling” oder das „Unternehmen”) freut sich, die Entdeckung von großen Mengen Bornit in einem Ausbiss und die Ernennung von Dr. Neil O’Brien zum Chefgeologen bekannt zu geben. Parallel zum laufenden Bohrprogramm haben die regionalen Explorationsarbeiten die Oberflächenausdehnung der Kupfermineralisierung auf dem Kupferprojekt Soo des Unternehmens in der Nähe von Sault Ste. Marie (Ontario) erweitert.
Durch Oberflächenkartierungen und Probenahmen wurde eine ausgedehnte Chalkopyrit- und Bornitmineralisierung südlich des aktuellen Bohrgebiets identifiziert, wodurch ein neuer Zielkorridor namens Zielgebiet Gimlet abgegrenzt wurde. Diese Entdeckung stellt einen wichtigen Schritt bei der Abgrenzung des größeren Kupfersystems dar, das die von den jüngsten Bohrungen durchteufte hochgradige Mineralisierung umgibt. Bornit in Ausbissen war ein entscheidender Faktor für die Festlegung von vorrangigen Zielen wie dem Cave-Vorkommen, das zur Bohrung MEPS-25-02 führte, die 262,5 m mit 1,05 % CuÄq durchteufte, darunter 68,3 m mit 3,25 % CuÄq und 9,3 m mit 19,98 % CuÄq, wie in einer Pressemitteilung vom 29. September 2025 bekannt gegeben.
Wichtigste Punkte des Sommerfeldprogramms
- Ein erweitertes regionales Bodenprobenprogramm mit 1.323 neuen Bodenproben ergab 122 neue Kupferproben in einem Korridor von Interesse, der sich jetzt auf mehr als 6 km erstreckt (die Probenanalysen stehen noch aus).
- Im Zielgebiet Gimlet wurden 93 kupferhaltige Proben, darunter 38 mit Bornit, auf einer Fläche von 2 km gesammelt, was die größte Konzentration von Bornit in einem bisher entdeckten Ausbiss darstellt. Diese Zone liegt mehr als 2 km vom Ansatzpunkt der Bohrung MEPS-25-02 entfernt. Begrenzte historische Bohrungen in diesem Gebiet stießen auf porphyrartige Alterationen und Kupfersulfide.
- Die Neuauswertung einer ZTEM-Untersuchung aus dem Jahr 2014 hat eine kreisförmige Anomalie mit einem Durchmesser von 10 km ergeben, die sowohl die Bohrungen im Jahr 2025 als auch das Zielgebiet Gimlet umfasst und als potenzielles Intrusionszentrum im Zusammenhang mit der Kupfermineralisierung interpretiert wird (Abbildung 1)