BTL reicht Patentverletzungsklage gegen WonderFace-Gerät ein

Die Klage stützt sich auf die Patente von BTL im Zusammenhang mit seiner EMFACE-Technologie 1 . EMFACE hat die Gesichtsstraffung revolutioniert, indem es die selektive Muskelstimulation mit der Radiofrequenzerwärmung in separaten, freihändig zu bedienenden Applikatoren kombiniert und damit eine völlig neue Kategorie von Gesichtsbehandlungen geschaffen hat.

PRAG, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die BTL Gruppe, ein weltweit führender Anbieter medizinischer Lösungen, gab heute bekannt, dass sie eine internationale Patentverletzungsklage vor dem Unified Patent Court gegen Lexter Microelectronic Engineering Systems S.L., den Hersteller des WonderFace-Geräts, eingereicht hat.

"Wir werden unser geistiges Eigentum energisch verteidigen, um die Investitionen unserer Kunden zu schützen. Diese Klage ist der Beginn unserer breit angelegten Bemühungen, gegen jeden Dritten vorzugehen, der unserer Meinung nach unsere Innovationen verletzt", sagte Tomas Schwarz, CEO der BTL Enterprise Group.

Mit dieser Maßnahme soll verhindert werden, dass WonderFace-Systeme über mehrere Länder verteilt werden. Ein Urteil in diesem Fall wird unmittelbare Auswirkungen in 18 Gerichtsbarkeiten haben, was die große Reichweite und Wirkung dieser Durchsetzungsbemühungen unterstreicht.

Über BTL

BTL wurde 1993 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Medizinprodukten, der innovative Lösungen für die Bereiche Dermatologie, plastische Chirurgie, Wellness, Orthopädie, Gelenk- und Wirbelsäulenpflege, Rehabilitation, Zahnmedizin, Primärversorgung, Gynäkologie und Geburtshilfe und vieles mehr anbietet. Mit mehr als 200 Patenten und über 600 eigenen Ingenieuren setzt BTL Technologie und Wissenschaft ein, um medizinische Behandlungen voranzutreiben. Sein Produktportfolio umfasst EMFACE, EXION, EMSCULPT NEO, EXOMIND, EMSELLA und andere.

