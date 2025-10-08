Warum diese Aktien explodieren könnten – Analysten sind sich einig!

Analysten prognostizieren ein weiteres herausragendes Quartal, wobei die geschätzte jährliche Gewinnwachstumsrate für den S&P 500 bei 8 Prozent liegt – das wäre das neunte Quartal in Folge mit Gewinnwachstum.

Die Berichtssaison für das dritte Quartal nimmt in der kommenden Woche Fahrt auf, wenn die größten Banken des Landes ihre Ergebnisse vorlegen.

Vor Beginn der Berichtssaison für das dritte Quartal veröffentlichte Morgan Stanley eine Liste von mit Overweight-bewerteten Aktien, die im nächsten Monat Ergebnisse melden und bei denen am ehesten Gewinne über den Erwartungen der Wall Street zu erwarten sind.

Eine Aktie, die Morgan Stanley besonders hervorhob, ist Roblox, das seine Ergebnisse am 30. Oktober vorlegt.

Die Aktien der Online-Gaming-Plattform haben sich in den vergangenen sechs Monaten mehr als verdoppelt und sind bis Dienstag um rund 138 Prozent gestiegen.

In der vergangenen Woche hob Wells Fargo das Kursziel auf 155 US-Dollar je Aktie an, nach zuvor 153 US-Dollar. Die aktualisierte Prognose von Analyst Ken Gawrelski liegt 24 Prozent über dem Schlusskurs von Roblox am Dienstag.

"Wir glauben, dass die jüngste Expansion des Unternehmens in das Werbegeschäft eine große Chance darstellt, und sehen ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber den aktuellen Schätzungen der Wall Street für Buchungen und EBITDA, getrieben durch einen signifikanten Beitrag aus Werbebuchungen ab 2025", schreibt Gawrelski. Wells Fargo hat Roblox mit einem Overweight-Rating versehen.

Morgan Stanley bevorzugt außerdem Capital One Financial, das am 20. Oktober berichtet.

Die Aktie des Bank- und Kreditkartenunternehmens ist in diesem Jahr um 20 Prozent gestiegen.

Barclays-Analyst Terry Ma bezeichnete Capital One in einem Research-Bericht am Montag als "Lieblingsidee im US-Konsumentenfinanzsektor".

"Wir erwarten im dritten Quartal eine Beschleunigung der Aktienrückkäufe und den Beginn eines stärkeren Kapitalrückgabeplans", schreibt Ma und fügte hinzu, dass eine Erweiterung der globalen Akzeptanz des Discover-Financial-Services-Netzwerks einen zusätzlichen Rückenwind für Capital One darstellen könnte.

Ma hat Capital One ein mit einem Overweight-Rating versehen. Sein 12-Monats-Kursziel von 257 US-Dollar, erhöht von zuvor 253 US-Dollar, entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 20 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Dienstag.

Eine weitere Aktie, von der Morgan Stanley erwartet, dass sie in diesem Quartal starke Ergebnisse vorlegt, ist Reddit, das seine Zahlen am 27. Oktober veröffentlicht.

Die Aktie des sozialen Netzwerks ist in den vergangenen sechs Monaten um rund 121 Prozent gestiegen.

Oppenheimer erhöhte im September sein Kursziel für Reddit auf 300 US-Dollar, nach zuvor 215 US-Dollar.

Die neue Prognose von Analyst Jason Helfstein würde ein Aufwärtspotenzial von 46 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Dienstag bedeuten.

"Wir glauben, dass Reddit gut positioniert ist, um weiterhin Marktanteile am rund 250 Milliarden US-Dollar großen digitalen Werbemarkt außerhalb von Google und Meta zu gewinnen.

Die frühen Monetarisierungsbemühungen waren erfolgreich, wobei die Preise stabil geblieben sind, während die Impressionen im Jahr 2024 deutlich gestiegen sind", schreibt Analyst Helfstein.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

