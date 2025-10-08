Volle Auswirkungen von US-Zöllen noch abzuwarten

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die vollständigen Auswirkungen der US-Zollpolitik werden sich aus Sicht des Internationalen Währungsfonds (IWF) erst später zeigen. In den USA könnten Firmen die höheren Kosten an Kunden und Verbraucher weitergeben und damit die Inflation anheizen, warnte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa. Das könnte Folgen auf die Geldpolitik und das Wachstum haben.

"Andernorts könnte eine Flut von Waren, die ursprünglich für den US-Markt bestimmt waren, eine zweite Runde von Zollerhöhungen auslösen", sagte sie vor der Jahrestagung von IWF und Weltbank in der kommenden Woche. Die Widerstandsfähigkeit der Welt sei noch nicht komplett auf die Probe gestellt worden.