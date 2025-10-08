Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 08.10.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.10.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
BMW
Tagesperformance: -5,40 %
Platz 1
Performance 1M: -4,00 %
Zalando
Tagesperformance: +5,22 %
Platz 2
Performance 1M: +7,41 %
adidas
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 3
Performance 1M: +6,99 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 4
Performance 1M: +20,08 %
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 5
Performance 1M: -7,47 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 6
Performance 1M: +8,25 %
Fresenius
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 7
Performance 1M: -1,20 %
RWE
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 8
Performance 1M: +13,39 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 9
Performance 1M: -0,65 %
Allianz
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 10
Performance 1M: +3,33 %
Fresenius Medical Care
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 11
Performance 1M: +10,05 %
