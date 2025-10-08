Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 08.10.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.10.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AIXTRON
Tagesperformance: -5,06 %
Platz 1
Performance 1M: +18,68 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 2
Performance 1M: +8,02 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 3
Performance 1M: +34,70 %
IONOS Group
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 4
Performance 1M: -7,29 %
CANCOM SE
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 5
Performance 1M: +12,62 %
