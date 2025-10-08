Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 08.10.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.10.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
BMW
Tagesperformance: -5,44 %
Platz 1
Performance 1M: -4,00 %
adidas
Tagesperformance: +3,40 %
Platz 2
Performance 1M: +6,99 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,16 %
Platz 3
Performance 1M: +20,08 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 4
Performance 1M: +8,25 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 5
Performance 1M: +13,41 %
Banco Santander
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 6
Performance 1M: +6,08 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 7
Performance 1M: -0,65 %
Allianz
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 8
Performance 1M: +3,33 %
BBVA
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 9
Performance 1M: +2,80 %
UniCredit
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 10
Performance 1M: -2,66 %
