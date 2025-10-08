    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Crash halb so wild

    493 Aufrufe 493 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Investor: Es gibt eine KI-Blase, aber nicht alles ist Spekulation

    Obwohl sich am Markt eine von Künstlicher Intelligenz (KI) getriebene Blase gebildet habe, gibt es laut Josh Brown, CEO und Mitbegründer von Ritholtz Wealth Management, noch immer zahlreiche "echte Projekte",

    Für Sie zusammengefasst
    Crash halb so wild - US-Investor: Es gibt eine KI-Blase, aber nicht alles ist Spekulation
    Foto: Peter Morgan/AP/dpa - dpa-Bildfunk

    "Natürlich gibt es eine Blase. Aber das bedeutet nicht, dass es keine realen Projekte gibt, die weltverändernde Ergebnisse hervorbringen werden. Man sollte nicht annehmen, dass, nur weil es einige spekulative Aktivitäten gibt, deshalb alles Spekulation ist", sagte Brown gegenüber CNBC.

    Anleger sind derzeit angespannt, da die Aktienmärkte – insbesondere im KI-Sektor – weiterhin beeindruckendes Wachstum verzeichnen, obwohl die Sorge wächst, dass Investoren die Fähigkeit vieler Unternehmen zur Umsatzgenerierung überschätzen könnten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.185,56€
    Basispreis
    4,93
    Ask
    × 13,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.313,62€
    Basispreis
    4,88
    Ask
    × 13,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Erstte Rückgänge, wie die am Dienstag von Oracle und anderen KI- oder KI-nahen Unternehmen wie Nvidia, Western Digital und Sandisk an, werden empfindlich wahrgenommen.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Die leichte Abwärtsbewegung war eine Reaktion auf einen Bericht des Portals The Information, dem zufolge Oracle in seinem Nvidia-Cloud-Geschäft für das am August endende Quartal geringere als erwartete Margen erzielt hatte. Dieser Bericht löste Befürchtungen aus, dass KI-Aktien – viele davon nahe ihren Allzeithochs – zwar weiter steigen, die Gewinne jedoch nicht im gleichen Tempo folgen könnten.

    "Immer wenn es eine Umgebung gibt, in der so viel Begeisterung für eine neue Technologie herrscht – und buchstäblich Billionen von Dollar ausgegeben werden –, wird nicht jeder dieser Ausgaben am Ende des Regenbogens eine gute Rendite bringen", sagte Brown in Bezug auf die jüngsten Marktbewegungen.

    Er fügte hinzu, dass das Platzen der aktuellen Marktblase für Anleger wahrscheinlich keine Katastrophe sein werde.

    "Meistens sieht man nur, dass einige Namen abstürzen, Bewertungen sich zusammenziehen und die Aktienkurse über ein oder zwei Jahre hinweg schleppend verlaufen, während der Markt einen Teil des Überschusses verdaut", sagte Brown. "Es muss nicht immer bedeuten, dass der Nasdaq um 85 Prozent einbricht."

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7089,72Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Crash halb so wild US-Investor: Es gibt eine KI-Blase, aber nicht alles ist Spekulation Obwohl sich am Markt eine von Künstlicher Intelligenz (KI) getriebene Blase gebildet hat, gibt es laut Josh Brown, CEO und Mitbegründer von Ritholtz Wealth Management, noch immer zahlreiche "echte Projekte",