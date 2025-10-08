US-Investor: Es gibt eine KI-Blase, aber nicht alles ist Spekulation

Anleger sind derzeit angespannt, da die Aktienmärkte – insbesondere im KI-Sektor – weiterhin beeindruckendes Wachstum verzeichnen, obwohl die Sorge wächst, dass Investoren die Fähigkeit vieler Unternehmen zur Umsatzgenerierung überschätzen könnten.

"Natürlich gibt es eine Blase. Aber das bedeutet nicht, dass es keine realen Projekte gibt, die weltverändernde Ergebnisse hervorbringen werden. Man sollte nicht annehmen, dass, nur weil es einige spekulative Aktivitäten gibt, deshalb alles Spekulation ist", sagte Brown gegenüber CNBC.

Erstte Rückgänge, wie die am Dienstag von Oracle und anderen KI- oder KI-nahen Unternehmen wie Nvidia, Western Digital und Sandisk an, werden empfindlich wahrgenommen.

Die leichte Abwärtsbewegung war eine Reaktion auf einen Bericht des Portals The Information, dem zufolge Oracle in seinem Nvidia-Cloud-Geschäft für das am August endende Quartal geringere als erwartete Margen erzielt hatte. Dieser Bericht löste Befürchtungen aus, dass KI-Aktien – viele davon nahe ihren Allzeithochs – zwar weiter steigen, die Gewinne jedoch nicht im gleichen Tempo folgen könnten.

"Immer wenn es eine Umgebung gibt, in der so viel Begeisterung für eine neue Technologie herrscht – und buchstäblich Billionen von Dollar ausgegeben werden –, wird nicht jeder dieser Ausgaben am Ende des Regenbogens eine gute Rendite bringen", sagte Brown in Bezug auf die jüngsten Marktbewegungen.

Er fügte hinzu, dass das Platzen der aktuellen Marktblase für Anleger wahrscheinlich keine Katastrophe sein werde.

"Meistens sieht man nur, dass einige Namen abstürzen, Bewertungen sich zusammenziehen und die Aktienkurse über ein oder zwei Jahre hinweg schleppend verlaufen, während der Markt einen Teil des Überschusses verdaut", sagte Brown. "Es muss nicht immer bedeuten, dass der Nasdaq um 85 Prozent einbricht."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

