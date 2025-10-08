    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAST SpaceMobile Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu AST SpaceMobile Registered (A)

    Mega-Deal mit Verizon

    300%-Rallye und kein Ende in Sicht: Nächster Meilenstein für AST SpaceMobile

    Schon im kommenden Jahr sollen Kunden des US-Mobilfunkanbieters Verizon per Satellit telefonieren und surfen. Für den SpaceX-Konkurrenten AST SpaceMobile ist der Deal ein Meilenstein. Die Aktie ist nicht zu stoppen.

    Foto: Omar Marques - picture alliance

    Die Aktie von AST SpaceMobile zündet am Mittwoch und legt zeitweise mehr als 13 Prozent zu, nachdem das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Verizon bekannt gab. Die Vereinbarung soll es Verizon-Kunden ermöglichen, ab 2026 satellitengestützte Mobilfunk-Breitbanddienste zu nutzen – und das überall, vom Wanderweg bis hin zum Stadtzentrum.

    Der Vertrag, der auf einer bereits 2024 angekündigten strategischen Partnerschaft basiert, wird das bestehende 850 Megahertz Low-Band-Spektrum von Verizon in den USA erweitern, um ländliche und abgelegene Gebiete mit der Reichweite der Satelliten-Breitbandtechnologie zu versorgen. Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

    AST SpaceMobile Registered (A)

    ISIN:US00217D1000WKN:A3CL8W

    Die Aktien von AST SpaceMobile schossen im frühen US-Handel auf 86,42 US-Dollar nach oben und sind in diesem Jahr mittlerweile um mehr als 300 Prozent gestiegen. Mit dieser Partnerschaft könnte der Satellitenanbieter aus Texas, ein Rivale von Elon Musks Starlink, seine Marktposition weiter ausbauen. Analyst Louie DiPalma von William Blair bezeichnete das Abkommen als "Wettbewerbsvorteil" für AST SpaceMobile im Vergleich zu Starlink. Er erklärte, dass es sich um einen "bedeutenden positiven Schritt" für ASTS handle.

    Im Rahmen des Deals wird das Netzwerk von AST SpaceMobile es Verizon-Kunden ermöglichen, sich mit herkömmlichen Smartphones über Satellitenverbindungen zu verbinden, ohne spezielle Geräte zu benötigen. Verizon-Technologiechef Srini Kalapala betonte: "Durch die Integration unseres umfangreichen, zuverlässigen terrestrischen Netzwerks mit dieser innovativen satellitengestützten Technologie ebnen wir den Weg für eine Zukunft, in der alles und jeder verbunden ist – unabhängig von der geographischen Lage."

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
