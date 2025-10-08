300%-Rallye und kein Ende in Sicht: Nächster Meilenstein für AST SpaceMobile

Die Aktie von AST SpaceMobile zündet am Mittwoch und legt zeitweise mehr als 13 Prozent zu, nachdem das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Verizon bekannt gab. Die Vereinbarung soll es Verizon-Kunden ermöglichen, ab 2026 satellitengestützte Mobilfunk-Breitbanddienste zu nutzen – und das überall, vom Wanderweg bis hin zum Stadtzentrum.

Der Vertrag, der auf einer bereits 2024 angekündigten strategischen Partnerschaft basiert, wird das bestehende 850 Megahertz Low-Band-Spektrum von Verizon in den USA erweitern, um ländliche und abgelegene Gebiete mit der Reichweite der Satelliten-Breitbandtechnologie zu versorgen. Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.