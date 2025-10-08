    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Euro gibt nach - Schwache Industriedaten belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro fällt auf tiefsten Stand seit über einem Monat.
    • Schwache Industriedaten belasten deutsche Wirtschaft.
    • Politische Unsicherheit in Frankreich beeinflusst Euro.
    Devisen - Euro gibt nach - Schwache Industriedaten belasten
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch nach enttäuschenden Industriedaten aus Deutschland auf den tiefsten Stand seit über einem Monat gefallen. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1606 US-Dollar gehandelt. So tief stand der Euro zuletzt Ende August. Bis zum Nachmittag erholte sich der Kurs etwas und lag bei 1,1632 Dollar. Dies ist etwas weniger als im frühen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1627 (Dienstag: 1,1666) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8600 (0,8571) Euro.

    Für Belastung sorgten am Morgen unerwartet schwache Konjunkturdaten aus Deutschland. In der größten Volkswirtschaft der Eurozone war die Produktion im Verarbeiten Gewerbe im August um 4,3 Prozent im Monatsvergleich gesunken. Die ist der stärkste Rückgang seit März 2022.

    Das Minus geht überwiegend auf eine deutlich gesunken Autoproduktion zurück, die auch von den relativ späten Werksferien beeinträchtigt wurde. "Aber sie zeigen wie die gestern veröffentlichten schwachen Auftragszahlen, dass von einem Aufschwung in der deutschen Industrie bisher keine Rede sein kann", kommentierte Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen. Die Tendenz zeige sogar nach weiter nach unten. "Somit bleibt die Industrie zunächst ein Bremsklotz für die deutsche Wirtschaft, die wohl auch im dritten Quartal kaum zugelegt haben dürfte."

    Ein Thema bleibt auch die unsichere politische Lage in Frankreich. Der zurückgetretene Premier Sébastien Lecornu wird seine Gespräche über eine Lösung der Regierungskrise fortsetzen. Er hofft nach ersten Gesprächen mit den Parteien auf eine Lösung ohne Neuwahlen. Es gebe den gemeinsamen Willen, bis Ende des Jahres einen Haushalt zu verabschieden, sagte Lecornu am Morgen in Paris. "Und dieser Wille schafft natürlich eine Bewegung und eine Annäherung, die die Aussicht auf eine Auflösung des Parlaments in weite Ferne rücken lassen." Der Euro machte nach den Aussagen von Lecornu einen Teil seiner vorherigen Verluste wieder wett.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86710 (0,87030) britische Pfund, 177,53 (176,05) japanische Yen und 0,9305 (0,9314) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete 4041 Dollar. Das waren etwa 56 Dollar mehr als am Vortag. Mit 4050 Dollar hat der Goldpreis einen Rekord erreicht./jsl/he




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Euro gibt nach - Schwache Industriedaten belasten Der Kurs des Euro ist am Mittwoch nach enttäuschenden Industriedaten aus Deutschland auf den tiefsten Stand seit über einem Monat gefallen. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1606 US-Dollar gehandelt. So tief stand der Euro zuletzt …