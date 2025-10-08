ROUNDUP
Spitzengespräch soll Streik bei Lufthansa abwenden
- Tarifgespräch zwischen Lufthansa und Piloten am Donnerstag
- VC fordert verhandlungsfähiges Angebot zur Altersversorgung
- Piloten sind seit letzter Woche streikbereit, Urabstimmung abgeschlossen
FRANKFURT (dpa-AFX) - In den Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und ihren Stammpiloten ist Bewegung gekommen. Beide Seiten haben sich für diesen Donnerstag zu einem Spitzengespräch verabredet, wie die Vereinigung Cockpit (VC) mitteilte. Anschließend werde man die Ergebnisse sorgfältig bewerten und das weitere Vorgehen mit der Tarifkommission beraten. Die Lufthansa lehnte jeden Kommentar zu dem Vorgang ab.
"Unsere klare Erwartung ist, dass Lufthansa ein neues, aber vor allem verhandlungsfähiges Angebot zur betrieblichen Altersversorgung vorlegt", sagte dazu VC-Präsident Andreas Pinheiro. Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann hatte zuletzt gesagt, dass sich der finanzielle Spielraum bei der defizitären Airline nicht vergrößert habe.
Die Piloten sind nach einer erfolgreichen Urabstimmung bereits seit der vergangenen Woche streikbereit. Es geht um die Betriebsrenten für gut 4.800 Pilotinnen und Piloten der Lufthansa Kerngesellschaft und der Lufthansa Cargo. Zuletzt hatten die Piloten der Lufthansa im Jahr 2022 für einen Tag gestreikt./ceb/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 7,418 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 16:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +1,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,80 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,81 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -32,03 %/+22,35 % bedeutet.
Buy on bad news: Pilotenstreik? Wunderbar! Da kaufe ich gerne, wenn alle anderen davonlaufen. Auch der mögliche!? Streik wird beigelegt werden. Vielleicht gibt es gar keinen Streik? Der Gewinn der letzten Quartale spricht für LH. Zudem sollte die WM 2026 ein Buchungsanstieg bei LH und TUI begünstigen.
Der Spohr hats einfach versäumt während Corona in die Insolvenz zu gehen mit der Kernmarke. Dann wäre er VC und die teuren Piloten los gewesen. Managment versagen... Ist mir ein Rätsel warum ein grösserer Anteilseigner das durchgehen lässt. Man muss sich das mal vorstellen die LH notiert seid Jahren einstellig und niemand scheint ein Problem mit Spohr zu haben. Da muss mal ein neuer her der auch mal durchzieht. Auch und vor allem gegen die aktuelle Bundesregierung die die Rahmenbedingungen setzt. Und der die Eie.... hat und die Flugzeuge der Kernmarke einfach am Boden lässt wenn die Piloten streiken. Notfalls Wochenlang bis diese Bundesregierung nebst Gewerkschaften mal ins laufen kommt. Es würde auch mal helfen den Bundeskanzler und seine Partei zu erinnern was er vor der Wahl versprochen hat. Stichwort Luftverkehrssteuer...