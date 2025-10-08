    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    ROUNDUP

    Spitzengespräch soll Streik bei Lufthansa abwenden

    Für Sie zusammengefasst
    • Tarifgespräch zwischen Lufthansa und Piloten am Donnerstag
    • VC fordert verhandlungsfähiges Angebot zur Altersversorgung
    • Piloten sind seit letzter Woche streikbereit, Urabstimmung abgeschlossen
    ROUNDUP - Spitzengespräch soll Streik bei Lufthansa abwenden
    FRANKFURT (dpa-AFX) - In den Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und ihren Stammpiloten ist Bewegung gekommen. Beide Seiten haben sich für diesen Donnerstag zu einem Spitzengespräch verabredet, wie die Vereinigung Cockpit (VC) mitteilte. Anschließend werde man die Ergebnisse sorgfältig bewerten und das weitere Vorgehen mit der Tarifkommission beraten. Die Lufthansa lehnte jeden Kommentar zu dem Vorgang ab.

    "Unsere klare Erwartung ist, dass Lufthansa ein neues, aber vor allem verhandlungsfähiges Angebot zur betrieblichen Altersversorgung vorlegt", sagte dazu VC-Präsident Andreas Pinheiro. Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann hatte zuletzt gesagt, dass sich der finanzielle Spielraum bei der defizitären Airline nicht vergrößert habe.

    Die Piloten sind nach einer erfolgreichen Urabstimmung bereits seit der vergangenen Woche streikbereit. Es geht um die Betriebsrenten für gut 4.800 Pilotinnen und Piloten der Lufthansa Kerngesellschaft und der Lufthansa Cargo. Zuletzt hatten die Piloten der Lufthansa im Jahr 2022 für einen Tag gestreikt./ceb/DP/men

