Deutsche Bank hebt Kursziel für DIESE Aktie um 125 US-Dollar an

Die Deutsche Bank sieht Northrop Grumman gut für die Zukunft positioniert und hat die Aktie des Luftfahrt- und Verteidigungsunternehmens von Halten auf Kaufen hochgestuft. Das Kursziel wurde von 575 auf 700 US-Dollar angehoben, was einem potenziellen Gewinn von 13 Prozent entspricht.

Analyst Scott Deuschle verwies auf das erwartete starke Wachstum des freien Cashflows nach 2028, das insbesondere mit dem Übergang des Stealth-Bombers B-21 Raider von Northrop Grumman von Cash-Verlusten zu Cash-Gewinnen zwischen 2029 und 2030 verbunden ist.

Deuschle prognostizierte ebenfalls, dass das Sentinel-Programm von Northrop Grumman zu höheren Margen und einem stärkeren Produktionswachstum führen wird. "Unsere Einschätzung des Multiplikators wird zusätzlich dadurch gestützt, dass Northrop Grumman in unserem Verteidigungsbereich nach wie vor das Unternehmen ist, das am wenigsten dem Risiko von Störungen im Niedrigpreissegment ausgesetzt ist", erklärte Deuschle. Dies verringere die Risiken für den Multiplikator, sollte es neuen Marktteilnehmern gelingen, Fortschritte zu erzielen.

Deuschle wies zudem auf mögliche Katalysatoren für die Aktie in der zweiten Jahreshälfte hin, darunter potenzielle Auftragsvergaben, die die Produktion des B-21 beschleunigen könnten, sowie eine mögliche Vergabe für den Stealth-Jäger F/A-XX für die Marine.

Northrop Grumman wird voraussichtlich am 21. Oktober vor Börsenbeginn seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Die Deutsche Bank erwartet, dass die Ergebnisse des Unternehmens den Markterwartungen entsprechen und dass die ersten Ausblicke für 2026 den Konsens der Sell-Side-Analysten stützen werden. Die Aktien von Northrop Grumman sind in diesem Jahr bereits um über 30 Prozent gestiegen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Northrop Grumman Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 543EUR auf Tradegate (08. Oktober 2025, 16:48 Uhr) gehandelt.





