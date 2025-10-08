Erfolgsstory: DEAG platziert 75 Mio. EUR Anleihe bis 2029 erfolgreich!
Mit einem fulminanten Erfolg hat DEAG eine Unternehmensanleihe über 75 Mio. EUR platziert, die nicht nur stark überzeichnet war, sondern auch den Weg für ambitionierte Wachstumspläne ebnet.
Foto: gaborsieto - stock.adobe.com
- DEAG hat eine Unternehmensanleihe 2025/2029 mit einem Volumen von 75 Mio. EUR erfolgreich platziert, die stark überzeichnet war.
- Der jährliche Zinssatz der Anleihe beträgt 7,75 %.
- Die Emissionserlöse werden zur Refinanzierung der Anleihe 2023/2026, zur Förderung des Wachstums und zur Reduzierung von Minderheitenanteilen verwendet.
- DEAG plant, ihre Buy-&-Build-Strategie im zweiten Halbjahr 2025 zu intensivieren und hat die Mehrheit am ROCKHARZ Festival übernommen.
- Für 2025 erwartet DEAG eine deutliche Verbesserung des EBITDA bei moderat steigenden Umsätzen.
- Die Anleihe wird am 16. Oktober 2025 in den Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.
+0,54 %
-0,34 %
-1,07 %
-0,44 %
-0,98 %
+1,54 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.