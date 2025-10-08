    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wadephul

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hamas muss Friedensplan 'endlich zustimmen'

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesregierung unterstützt Trumps Friedensplan.
    • Außenminister fordert Hamas zur Zustimmung auf.
    • Chance auf Frieden und humanitäre Hilfe betont.

    BERLIN (dpa-AFX) - Bei einer Nahost-Debatte im Bundestag hat die Bundesregierung eindringlich für den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump geworben. Außenminister Johann Wadephul (CDU) sieht die islamistische Hamas am Zug: "Sie muss jetzt endlich zustimmen." Erklärtes Ziel sei "eine Zukunft, in der Israelis und Palästinenser Seite an Seite in Frieden, Sicherheit und Würde leben können", erläuterte Wadephul in einer Aktuellen Stunde, die auch der israelische Botschafter Ron Prosor auf der Tribüne des Plenarsaals verfolgte.

    Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) sprach von einer "einmalige Chance" auf Frieden. "Diese Chance darf nicht vertan werden." Neben einem Wiederaufbau des Gazastreifens stellte sie auch kurzfristig humanitäre Hilfe in Aussicht. "Bereits im Moment der Waffenruhe stehen wir bereit zu helfen."/ax/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Wadephul Hamas muss Friedensplan 'endlich zustimmen' Bei einer Nahost-Debatte im Bundestag hat die Bundesregierung eindringlich für den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump geworben. Außenminister Johann Wadephul (CDU) sieht die islamistische Hamas am Zug: "Sie muss jetzt endlich zustimmen." …