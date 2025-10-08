Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 08.10.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.10.2025 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Sika
Tagesperformance: -5,28 %
Platz 1
Performance 1M: -2,02 %
CIE Financiere Richemont
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 2
Performance 1M: +7,81 %
Givaudan
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 3
Performance 1M: -5,66 %
Amrize
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 4
Performance 1M: -11,51 %
Roche Holding
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 5
Performance 1M: +5,98 %
