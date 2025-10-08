girocard mit neuem Sensory Branding / girocard führt Tonabfolge als weiteres Element im Markenerlebnis ein (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - Sound und Animation ersetzen einfachen Piepton bei

girocard-Zahlungen * Sensory Branding stärkt Markenwahrnehmung * Handel kann

durch Software-Update das Kundenerlebnis beim Bezahlvorgang aufwerten



Die beliebteste Debitkarte Deutschlands setzt beim Bezahlen künftig auf ein

modernes multisensorisches Markenerlebnis: Statt des gewohnten einfachen

Pieptons signalisiert in Zukunft ein unverwechselbares Soundlogo - bestehend aus

einer aufsteigenden Tonfolge - eine erfolgreiche girocard-Transaktion. Auf dem

Display wird dies visuell durch eine kurze Animation ergänzt.





"Das neue Sensory Branding der girocard verwandelt den alltäglichen

Bezahlvorgang in ein positives Erlebnis, das Vertrauen schafft und die

Markenbindung stärkt", erklärt Ingo Limburg, Director Marketing & Communications

der EURO Kartensysteme GmbH, Scheme Manager der girocard. "Händlerinnen und

Händler, die diese Funktion implementieren, bieten ihren Kundinnen und Kunden

einen modernen Service, der den Bezahlvorgang aufwertet, indem erfolgreiche

Transaktionen audiovisuell positiv begleitet werden."



Vom funktionalen Piepen zum emotionalen Markenerlebnis



In einer Zeit, in der Kundinnen und Kunden zunehmend nach besonderen

Einkaufserlebnissen suchen, gewinnt Sensory Branding - die gezielte Ansprache

mehrerer Sinne - immer mehr an Bedeutung für die Markenkommunikation. Die

girocard, mit rund 100 Millionen ausgegebenen Karten das beliebteste

Zahlungsmittel aus Deutschland für Deutschland, setzt nun gezielt auf diese

Strategie, um die Markensichtbarkeit am Point of Sale zu optimieren. Bei über

7,9 Mrd. Transaktionen im Jahr 2024 hat das Sensory Branding der girocard das

Potenzial, der meistgehörte Ton Deutschlands zu sein. Die Tonfolge bestätigt die

erfolgreiche Zahlung auf angenehme Weise, erhöht das Vertrauen und die

Sicherheit beim Bezahlvorgang und fördert eine positive Wahrnehmung des

Einkaufserlebnisses.



Einfache Implementierung mit Mehrwert für den Handel



Die technischen Anforderungen für das Sensory Branding sind minimal. Die meisten

modernen Terminals, die bereits heute Töne abspielen können, sind für das neue

Feature geeignet und benötigen lediglich ein Software-Update sowie die

entsprechende Konfiguration. "Händlerinnen und Händler sollten jetzt mit ihrem

Netzbetreiber oder Terminalhersteller Kontakt aufnehmen, um die Implementierung

zu besprechen", empfiehlt Ingo Limburg. "Das Update kann in den meisten Fällen

unkompliziert und ohne Austausch der Hardware durchgeführt werden." Der Handel

profitiert schließlich von einem aufgewerteten Kundenerlebnis in der Kassenzone

durch dieses innovative Serviceelement.



Über die girocard:



Mit der Marke "girocard" bündelt die Deutsche Kreditwirtschaft ihr

eigenständiges, unabhängiges Debitkarten-Bezahlsystem und das Deutsche

Geldautomaten-System. Mit rund 100 Millionen Karten ist sie das meistgenutzte

Zahlungssystem in Deutschland. Ob kontaktlos, mobil oder klassisch mit PIN - die

girocard garantiert einen sicheren, einfachen und schnellen Bezahlvorgang. Der

Name und das Logo girocard wurden 2007 von der Deutschen Kreditwirtschaft

eingeführt.



Über EURO Kartensysteme:



Als Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Kreditwirtschaft übernimmt die EURO

Kartensysteme GmbH Aufgaben im gemeinsamen Interesse der deutschen Banken und

Sparkassen im Bereich des kartengestützten Zahlungsverkehrs. Die EURO

Kartensysteme GmbH bündelt als Scheme Manager Kernkompetenzen im

girocard-System. Zu ihren Aufgaben zählen Produktmanagement, Vertrieb und Scheme

Administration sowie Kommunikation und Marketing für die girocard. Auch die

Entwicklung von operationalen Sicherheitsstandards und Methoden der

Missbrauchsbekämpfung gehören zum Leistungsspektrum des Unternehmens, zudem die

Mastercard-Lizenzverwaltung.



