Bezahlt. Gehört. Gemerkt
girocard mit neuem Sensory Branding / girocard führt Tonabfolge als weiteres Element im Markenerlebnis ein (FOTO)
Frankfurt/Main (ots) - Sound und Animation ersetzen einfachen Piepton bei
girocard-Zahlungen * Sensory Branding stärkt Markenwahrnehmung * Handel kann
durch Software-Update das Kundenerlebnis beim Bezahlvorgang aufwerten
Die beliebteste Debitkarte Deutschlands setzt beim Bezahlen künftig auf ein
modernes multisensorisches Markenerlebnis: Statt des gewohnten einfachen
Pieptons signalisiert in Zukunft ein unverwechselbares Soundlogo - bestehend aus
einer aufsteigenden Tonfolge - eine erfolgreiche girocard-Transaktion. Auf dem
Display wird dies visuell durch eine kurze Animation ergänzt.
Die beliebteste Debitkarte Deutschlands setzt beim Bezahlen künftig auf ein
modernes multisensorisches Markenerlebnis: Statt des gewohnten einfachen
Pieptons signalisiert in Zukunft ein unverwechselbares Soundlogo - bestehend aus
einer aufsteigenden Tonfolge - eine erfolgreiche girocard-Transaktion. Auf dem
Display wird dies visuell durch eine kurze Animation ergänzt.
"Das neue Sensory Branding der girocard verwandelt den alltäglichen
Bezahlvorgang in ein positives Erlebnis, das Vertrauen schafft und die
Markenbindung stärkt", erklärt Ingo Limburg, Director Marketing & Communications
der EURO Kartensysteme GmbH, Scheme Manager der girocard. "Händlerinnen und
Händler, die diese Funktion implementieren, bieten ihren Kundinnen und Kunden
einen modernen Service, der den Bezahlvorgang aufwertet, indem erfolgreiche
Transaktionen audiovisuell positiv begleitet werden."
Vom funktionalen Piepen zum emotionalen Markenerlebnis
In einer Zeit, in der Kundinnen und Kunden zunehmend nach besonderen
Einkaufserlebnissen suchen, gewinnt Sensory Branding - die gezielte Ansprache
mehrerer Sinne - immer mehr an Bedeutung für die Markenkommunikation. Die
girocard, mit rund 100 Millionen ausgegebenen Karten das beliebteste
Zahlungsmittel aus Deutschland für Deutschland, setzt nun gezielt auf diese
Strategie, um die Markensichtbarkeit am Point of Sale zu optimieren. Bei über
7,9 Mrd. Transaktionen im Jahr 2024 hat das Sensory Branding der girocard das
Potenzial, der meistgehörte Ton Deutschlands zu sein. Die Tonfolge bestätigt die
erfolgreiche Zahlung auf angenehme Weise, erhöht das Vertrauen und die
Sicherheit beim Bezahlvorgang und fördert eine positive Wahrnehmung des
Einkaufserlebnisses.
Einfache Implementierung mit Mehrwert für den Handel
Die technischen Anforderungen für das Sensory Branding sind minimal. Die meisten
modernen Terminals, die bereits heute Töne abspielen können, sind für das neue
Feature geeignet und benötigen lediglich ein Software-Update sowie die
entsprechende Konfiguration. "Händlerinnen und Händler sollten jetzt mit ihrem
Netzbetreiber oder Terminalhersteller Kontakt aufnehmen, um die Implementierung
zu besprechen", empfiehlt Ingo Limburg. "Das Update kann in den meisten Fällen
unkompliziert und ohne Austausch der Hardware durchgeführt werden." Der Handel
profitiert schließlich von einem aufgewerteten Kundenerlebnis in der Kassenzone
durch dieses innovative Serviceelement.
Über die girocard:
Mit der Marke "girocard" bündelt die Deutsche Kreditwirtschaft ihr
eigenständiges, unabhängiges Debitkarten-Bezahlsystem und das Deutsche
Geldautomaten-System. Mit rund 100 Millionen Karten ist sie das meistgenutzte
Zahlungssystem in Deutschland. Ob kontaktlos, mobil oder klassisch mit PIN - die
girocard garantiert einen sicheren, einfachen und schnellen Bezahlvorgang. Der
Name und das Logo girocard wurden 2007 von der Deutschen Kreditwirtschaft
eingeführt.
Über EURO Kartensysteme:
Als Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Kreditwirtschaft übernimmt die EURO
Kartensysteme GmbH Aufgaben im gemeinsamen Interesse der deutschen Banken und
Sparkassen im Bereich des kartengestützten Zahlungsverkehrs. Die EURO
Kartensysteme GmbH bündelt als Scheme Manager Kernkompetenzen im
girocard-System. Zu ihren Aufgaben zählen Produktmanagement, Vertrieb und Scheme
Administration sowie Kommunikation und Marketing für die girocard. Auch die
Entwicklung von operationalen Sicherheitsstandards und Methoden der
Missbrauchsbekämpfung gehören zum Leistungsspektrum des Unternehmens, zudem die
Mastercard-Lizenzverwaltung.
Pressekontakt:
EURO Kartensysteme GmbH
Lisa Werner
Kommunikation und Marketing
Tel.: +49 (0)69 / 97945-4853
mailto:presse@eurokartensysteme.de
Publik. Agentur für Kommunikation GmbH
Dr. Eva Antl-Wittenberg
Senior Consultant
Tel.: +49 (0)621 / 963600-36
mailto:e.antl-wittenberg@agentur-publik.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/38715/6133765
OTS: EURO Kartensysteme GmbH
