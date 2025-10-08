    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Bezahlt. Gehört. Gemerkt

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    girocard mit neuem Sensory Branding / girocard führt Tonabfolge als weiteres Element im Markenerlebnis ein (FOTO)

    Frankfurt/Main (ots) - Sound und Animation ersetzen einfachen Piepton bei
    girocard-Zahlungen * Sensory Branding stärkt Markenwahrnehmung * Handel kann
    durch Software-Update das Kundenerlebnis beim Bezahlvorgang aufwerten

    Die beliebteste Debitkarte Deutschlands setzt beim Bezahlen künftig auf ein
    modernes multisensorisches Markenerlebnis: Statt des gewohnten einfachen
    Pieptons signalisiert in Zukunft ein unverwechselbares Soundlogo - bestehend aus
    einer aufsteigenden Tonfolge - eine erfolgreiche girocard-Transaktion. Auf dem
    Display wird dies visuell durch eine kurze Animation ergänzt.

    "Das neue Sensory Branding der girocard verwandelt den alltäglichen
    Bezahlvorgang in ein positives Erlebnis, das Vertrauen schafft und die
    Markenbindung stärkt", erklärt Ingo Limburg, Director Marketing & Communications
    der EURO Kartensysteme GmbH, Scheme Manager der girocard. "Händlerinnen und
    Händler, die diese Funktion implementieren, bieten ihren Kundinnen und Kunden
    einen modernen Service, der den Bezahlvorgang aufwertet, indem erfolgreiche
    Transaktionen audiovisuell positiv begleitet werden."

    Vom funktionalen Piepen zum emotionalen Markenerlebnis

    In einer Zeit, in der Kundinnen und Kunden zunehmend nach besonderen
    Einkaufserlebnissen suchen, gewinnt Sensory Branding - die gezielte Ansprache
    mehrerer Sinne - immer mehr an Bedeutung für die Markenkommunikation. Die
    girocard, mit rund 100 Millionen ausgegebenen Karten das beliebteste
    Zahlungsmittel aus Deutschland für Deutschland, setzt nun gezielt auf diese
    Strategie, um die Markensichtbarkeit am Point of Sale zu optimieren. Bei über
    7,9 Mrd. Transaktionen im Jahr 2024 hat das Sensory Branding der girocard das
    Potenzial, der meistgehörte Ton Deutschlands zu sein. Die Tonfolge bestätigt die
    erfolgreiche Zahlung auf angenehme Weise, erhöht das Vertrauen und die
    Sicherheit beim Bezahlvorgang und fördert eine positive Wahrnehmung des
    Einkaufserlebnisses.

    Einfache Implementierung mit Mehrwert für den Handel

    Die technischen Anforderungen für das Sensory Branding sind minimal. Die meisten
    modernen Terminals, die bereits heute Töne abspielen können, sind für das neue
    Feature geeignet und benötigen lediglich ein Software-Update sowie die
    entsprechende Konfiguration. "Händlerinnen und Händler sollten jetzt mit ihrem
    Netzbetreiber oder Terminalhersteller Kontakt aufnehmen, um die Implementierung
    zu besprechen", empfiehlt Ingo Limburg. "Das Update kann in den meisten Fällen
    unkompliziert und ohne Austausch der Hardware durchgeführt werden." Der Handel
    profitiert schließlich von einem aufgewerteten Kundenerlebnis in der Kassenzone
    durch dieses innovative Serviceelement.

    Über die girocard:

    Mit der Marke "girocard" bündelt die Deutsche Kreditwirtschaft ihr
    eigenständiges, unabhängiges Debitkarten-Bezahlsystem und das Deutsche
    Geldautomaten-System. Mit rund 100 Millionen Karten ist sie das meistgenutzte
    Zahlungssystem in Deutschland. Ob kontaktlos, mobil oder klassisch mit PIN - die
    girocard garantiert einen sicheren, einfachen und schnellen Bezahlvorgang. Der
    Name und das Logo girocard wurden 2007 von der Deutschen Kreditwirtschaft
    eingeführt.

    Über EURO Kartensysteme:

    Als Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Kreditwirtschaft übernimmt die EURO
    Kartensysteme GmbH Aufgaben im gemeinsamen Interesse der deutschen Banken und
    Sparkassen im Bereich des kartengestützten Zahlungsverkehrs. Die EURO
    Kartensysteme GmbH bündelt als Scheme Manager Kernkompetenzen im
    girocard-System. Zu ihren Aufgaben zählen Produktmanagement, Vertrieb und Scheme
    Administration sowie Kommunikation und Marketing für die girocard. Auch die
    Entwicklung von operationalen Sicherheitsstandards und Methoden der
    Missbrauchsbekämpfung gehören zum Leistungsspektrum des Unternehmens, zudem die
    Mastercard-Lizenzverwaltung.

    Pressekontakt:

    EURO Kartensysteme GmbH
    Lisa Werner
    Kommunikation und Marketing
    Tel.: +49 (0)69 / 97945-4853
    mailto:presse@eurokartensysteme.de

    Publik. Agentur für Kommunikation GmbH
    Dr. Eva Antl-Wittenberg
    Senior Consultant
    Tel.: +49 (0)621 / 963600-36
    mailto:e.antl-wittenberg@agentur-publik.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/38715/6133765
    OTS: EURO Kartensysteme GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Bezahlt. Gehört. Gemerkt girocard mit neuem Sensory Branding / girocard führt Tonabfolge als weiteres Element im Markenerlebnis ein (FOTO) Sound und Animation ersetzen einfachen Piepton bei girocard-Zahlungen * Sensory Branding stärkt Markenwahrnehmung * Handel kann durch Software-Update das Kundenerlebnis beim Bezahlvorgang aufwerten Die beliebteste Debitkarte Deutschlands setzt beim …