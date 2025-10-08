    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDatadog Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Datadog Registered (A)

    Besonders beachtet!

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Datadog Registered (A) Aktie mit starker Tagesperformance - 08.10.2025

    Am 08.10.2025 ist die Datadog Registered (A) Aktie, bisher, um +6,21 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Datadog Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Datadog Registered (A) Aktie mit starker Tagesperformance - 08.10.2025
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

    Datadog Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.10.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Datadog Registered (A) Aktie. Sie steigt um +6,21 % auf 139,81. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    26.822,67€
    Basispreis
    15,67
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.963,36€
    Basispreis
    17,68
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Datadog Registered (A) einen Gewinn von +2,27 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Datadog Registered (A) Aktie damit um +9,46 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,47 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Datadog Registered (A) auf -4,69 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,60 % geändert.

    Datadog Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,46 %
    1 Monat +14,47 %
    3 Monate +2,27 %
    1 Jahr +19,15 %

    Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

    Es gibt 323 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,30 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart USA - 08.10. - US Tech 100 stark +0,54 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Datadog Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Datadog Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Datadog Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Datadog Registered (A)

    +6,47 %
    +10,23 %
    +14,44 %
    +2,45 %
    +20,02 %
    +47,93 %
    +49,50 %
    +120,66 %
    ISIN:US23804L1035WKN:A2PSFR



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Datadog Registered (A) Aktie mit starker Tagesperformance - 08.10.2025 Am 08.10.2025 ist die Datadog Registered (A) Aktie, bisher, um +6,21 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Datadog Registered (A) Aktie.