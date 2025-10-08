Datadog Registered (A) Aktie mit starker Tagesperformance - 08.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Datadog Registered (A) Aktie. Sie steigt um +6,21 % auf 139,81€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Datadog Registered (A) einen Gewinn von +2,27 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Datadog Registered (A) Aktie damit um +9,46 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,47 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Datadog Registered (A) auf -4,69 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,60 % geändert.

Datadog Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,46 % 1 Monat +14,47 % 3 Monate +2,27 % 1 Jahr +19,15 %

Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

Es gibt 323 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,30 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Datadog Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Datadog Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Datadog Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.