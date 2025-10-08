    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    zimmmer.at wächst weiter

    Über 200 Vermieter, 1.000 Betten und Markteintritt in Deutschland

    Pennewang/Wels (ots) - Die österreichische Monteurzimmer-Plattform setzt auf
    Expansion, internationale Reichweite und faire Konditionen für Vermieter

    Die Plattform zimmmer.at für Monteurzimmer und Arbeiterunterkünfte mit
    Echtzeitverfügbarkeit wächst weiter: Über 200 Vermieter mit mehr als 1.000
    Betten nutzten bereits die Plattform, um ihre freien Unterkünfte anzubieten.

    Ab sofort steht die eigene Infoseite für deutsche Monteurzimmervermieter unter
    https://www.zimmmer.at/de/monteurzimmer-anbieten zur Verfügung. Gleichzeitig
    wurde die Seite vollständig auf Englisch übersetzt, um internationale Besucher
    anzusprechen.

    Der kostenlose Testzeitraum für neue Vermieter wurde auf 3 Monate verlängert,
    die Preise gesenkt und Funktionen erweitert - unter anderem für Gästeverwaltung,
    Rechnungsversand und digitales Gästeblatt.

    zimmmer.at ist die Plattform für Monteurzimmer mit Echtzeitverfügbarkeit aus
    Österreich. Ziel ist es, den bislang stark fragmentierten Markt zu
    vereinheitlichen und zu digitalisieren.

    Pressekontakt:

    feinquartiert GmbH / http://zimmmer.at
    Mario Baumüller
    Telefon: +43 664 4285949
    E-Mail: mailto:info@zimmmer.at
    Website: https://www.zimmmer.at

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/174763/6133790
    OTS: feinquartiert GmbH




    Autor
    news aktuell
    Verfasst von news aktuell
