Über 200 Vermieter, 1.000 Betten und Markteintritt in Deutschland

Pennewang/Wels (ots) - Die österreichische Monteurzimmer-Plattform setzt auf

Expansion, internationale Reichweite und faire Konditionen für Vermieter



Die Plattform zimmmer.at für Monteurzimmer und Arbeiterunterkünfte mit

Echtzeitverfügbarkeit wächst weiter: Über 200 Vermieter mit mehr als 1.000

Betten nutzten bereits die Plattform, um ihre freien Unterkünfte anzubieten.



Ab sofort steht die eigene Infoseite für deutsche Monteurzimmervermieter unter

https://www.zimmmer.at/de/monteurzimmer-anbieten zur Verfügung. Gleichzeitig

wurde die Seite vollständig auf Englisch übersetzt, um internationale Besucher

anzusprechen.



Der kostenlose Testzeitraum für neue Vermieter wurde auf 3 Monate verlängert,

die Preise gesenkt und Funktionen erweitert - unter anderem für Gästeverwaltung,

Rechnungsversand und digitales Gästeblatt.



zimmmer.at ist die Plattform für Monteurzimmer mit Echtzeitverfügbarkeit aus

Österreich. Ziel ist es, den bislang stark fragmentierten Markt zu

vereinheitlichen und zu digitalisieren.



