zimmmer.at wächst weiter
Über 200 Vermieter, 1.000 Betten und Markteintritt in Deutschland
Pennewang/Wels (ots) - Die österreichische Monteurzimmer-Plattform setzt auf
Expansion, internationale Reichweite und faire Konditionen für Vermieter
Die Plattform zimmmer.at für Monteurzimmer und Arbeiterunterkünfte mit
Echtzeitverfügbarkeit wächst weiter: Über 200 Vermieter mit mehr als 1.000
Betten nutzten bereits die Plattform, um ihre freien Unterkünfte anzubieten.
Ab sofort steht die eigene Infoseite für deutsche Monteurzimmervermieter unter
https://www.zimmmer.at/de/monteurzimmer-anbieten zur Verfügung. Gleichzeitig
wurde die Seite vollständig auf Englisch übersetzt, um internationale Besucher
anzusprechen.
Der kostenlose Testzeitraum für neue Vermieter wurde auf 3 Monate verlängert,
die Preise gesenkt und Funktionen erweitert - unter anderem für Gästeverwaltung,
Rechnungsversand und digitales Gästeblatt.
zimmmer.at ist die Plattform für Monteurzimmer mit Echtzeitverfügbarkeit aus
Österreich. Ziel ist es, den bislang stark fragmentierten Markt zu
vereinheitlichen und zu digitalisieren.
Pressekontakt:
feinquartiert GmbH / http://zimmmer.at
Mario Baumüller
Telefon: +43 664 4285949
E-Mail: mailto:info@zimmmer.at
Website: https://www.zimmmer.at
