    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    35 Jahre Rheingas in Krakow am See - Vom Pionier der Wendezeit zum Energietechnik-Zentrum (FOTO)

    Krakow am See (ots) - Rheingas feiert am 10. Oktober 2025 das 35-jährige
    Bestehen seines Standorts in Krakow am See mit einer internen Feier. Was 1990
    mit einem Mitarbeiter, einem geschenkten Kopierer und einer großen Portion
    Pioniergeist begann, ist heute einer der führenden Flüssiggasversorger und
    Energiedienstleister für Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig Holstein und die
    Energietechnik-Zentrale des Unternehmens.

    Nach der Wende entwickelte sich der Standort rasant. Bereits Anfang der
    1990er-Jahre installierte Rheingas in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg
    erste Großtanks und baute Sammelversorgungen für ganze Siedlungen auf. Schulen,
    Kommunen und Privathaushalte stellten in großer Zahl auf Flüssiggas um. Mitte
    des Jahrzehnts, als der Bauboom zurückging, setzte Krakow am See auf technisches
    Know-how, und legte damit den Grundstein für seine Rolle als Kompetenzzentrum.

    Vom Standort Krakow am See
    (https://www.rheingas.de/heizung-sanitaer/krakow-am-see) aus bietet Rheingas
    heute ein breites Spektrum moderner Energietechnik: von Photovoltaikanlagen über
    Klimatechnik bis hin zu nachhaltigen Wärmelösungen mit Wärmepumpen und
    Heizungsbau. Planung, Installation und Service kommen dabei aus einer Hand.

    "Wir setzen auf Innovation, Qualität und Kundennähe. Dafür steht Krakow am See
    seit 35 Jahren", betont Uwe Thomsen, geschäftsführender Gesellschafter der
    Rheingas.

    Rheingas mit Hauptsitz in Brühl ist deutschlandweit aktiv, verfügt über mehrere
    Tochterunternehmen und betreibt weitere Standorte, die zusammen ein starkes
    Netzwerk für Energie- und Wärmelösungen bilden.

    Rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen in Krakow dafür, dass
    Rheingas-Kunden bundesweit zuverlässig betreut werden. Viele von ihnen haben
    ihre Ausbildung vor Ort absolviert und sind bis heute geblieben.

    Niederlassungsleiter Mario Both: "Unsere Kunden schätzen den persönlichen
    Kontakt und die kompetente Beratung. Das unterscheidet uns von anonymen
    Großanbietern."

    Mit dem Jubiläum blickt Rheingas nicht nur zurück, sondern vor allem nach vorn:
    Photovoltaik, Wärmepumpen, Klimatechnik und Heizungsbau stehen im Fokus. Krakow
    am See wird auch künftig Motor der Energiewende für Rheingas bleiben.

    Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KG

    Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches
    Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl. Im Jahr 2025 feiert das
    Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen und blickt auf eine lange Tradition von
    Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation zurück.

    Am Standort in Krakow am See betreibt Rheingas bereits seit 35 Jahren neben
    Energieversorgungslösungen auch Aktivitäten im Heizungsbau und der
    Energietechnik in der Region rund um Krakow. Von der Planung über Installation
    bis zur Energiebelieferung bietet Rheingas alles aus einer Hand.

    Rheingas zählt zu den Top-Anbietern in Deutschland für Flüssiggas, Erdgas,
    Strom, Energietechnik und Energieberatung. Das Unternehmen legt einen großen
    Wert auf dezentrale Energieträger und Technologien, die nicht nur eine sichere
    Versorgung aus Europa gewährleisten, sondern auch ein hohes Potenzial zur
    Reduktion von CO2 und NOX bieten. Rheingas beliefert bundesweit über 30.000
    Privat- und Geschäftskunden und bietet Komplettlösungen für Energieeffizienz,
    von der Heizungsbau bis zur Versorgung mit verschiedenen Energieträgern.

    Pressekontakt:

    Pressesprecherin Rheingas
    Evelyn Höller
    Tel: 02232 7079 1126
    Mobil: 0151 40466790
    mailto:evelyn.hoeller@rheingas.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118273/6133794
    OTS: Propan Rheingas GmbH & Co. KG




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    35 Jahre Rheingas in Krakow am See - Vom Pionier der Wendezeit zum Energietechnik-Zentrum (FOTO) Rheingas feiert am 10. Oktober 2025 das 35-jährige Bestehen seines Standorts in Krakow am See mit einer internen Feier. Was 1990 mit einem Mitarbeiter, einem geschenkten Kopierer und einer großen Portion Pioniergeist begann, ist heute einer der …