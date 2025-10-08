35 Jahre Rheingas in Krakow am See - Vom Pionier der Wendezeit zum Energietechnik-Zentrum (FOTO)
Krakow am See (ots) - Rheingas feiert am 10. Oktober 2025 das 35-jährige
Bestehen seines Standorts in Krakow am See mit einer internen Feier. Was 1990
mit einem Mitarbeiter, einem geschenkten Kopierer und einer großen Portion
Pioniergeist begann, ist heute einer der führenden Flüssiggasversorger und
Energiedienstleister für Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig Holstein und die
Energietechnik-Zentrale des Unternehmens.
Nach der Wende entwickelte sich der Standort rasant. Bereits Anfang der
1990er-Jahre installierte Rheingas in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg
erste Großtanks und baute Sammelversorgungen für ganze Siedlungen auf. Schulen,
Kommunen und Privathaushalte stellten in großer Zahl auf Flüssiggas um. Mitte
des Jahrzehnts, als der Bauboom zurückging, setzte Krakow am See auf technisches
Know-how, und legte damit den Grundstein für seine Rolle als Kompetenzzentrum.
Vom Standort Krakow am See
(https://www.rheingas.de/heizung-sanitaer/krakow-am-see) aus bietet Rheingas
heute ein breites Spektrum moderner Energietechnik: von Photovoltaikanlagen über
Klimatechnik bis hin zu nachhaltigen Wärmelösungen mit Wärmepumpen und
Heizungsbau. Planung, Installation und Service kommen dabei aus einer Hand.
"Wir setzen auf Innovation, Qualität und Kundennähe. Dafür steht Krakow am See
seit 35 Jahren", betont Uwe Thomsen, geschäftsführender Gesellschafter der
Rheingas.
Rheingas mit Hauptsitz in Brühl ist deutschlandweit aktiv, verfügt über mehrere
Tochterunternehmen und betreibt weitere Standorte, die zusammen ein starkes
Netzwerk für Energie- und Wärmelösungen bilden.
Rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen in Krakow dafür, dass
Rheingas-Kunden bundesweit zuverlässig betreut werden. Viele von ihnen haben
ihre Ausbildung vor Ort absolviert und sind bis heute geblieben.
Niederlassungsleiter Mario Both: "Unsere Kunden schätzen den persönlichen
Kontakt und die kompetente Beratung. Das unterscheidet uns von anonymen
Großanbietern."
Mit dem Jubiläum blickt Rheingas nicht nur zurück, sondern vor allem nach vorn:
Photovoltaik, Wärmepumpen, Klimatechnik und Heizungsbau stehen im Fokus. Krakow
am See wird auch künftig Motor der Energiewende für Rheingas bleiben.
Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KG
Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches
Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl. Im Jahr 2025 feiert das
Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen und blickt auf eine lange Tradition von
Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation zurück.
Am Standort in Krakow am See betreibt Rheingas bereits seit 35 Jahren neben
Energieversorgungslösungen auch Aktivitäten im Heizungsbau und der
Energietechnik in der Region rund um Krakow. Von der Planung über Installation
bis zur Energiebelieferung bietet Rheingas alles aus einer Hand.
Rheingas zählt zu den Top-Anbietern in Deutschland für Flüssiggas, Erdgas,
Strom, Energietechnik und Energieberatung. Das Unternehmen legt einen großen
Wert auf dezentrale Energieträger und Technologien, die nicht nur eine sichere
Versorgung aus Europa gewährleisten, sondern auch ein hohes Potenzial zur
Reduktion von CO2 und NOX bieten. Rheingas beliefert bundesweit über 30.000
Privat- und Geschäftskunden und bietet Komplettlösungen für Energieeffizienz,
von der Heizungsbau bis zur Versorgung mit verschiedenen Energieträgern.
Pressekontakt:
Pressesprecherin Rheingas
Evelyn Höller
Tel: 02232 7079 1126
Mobil: 0151 40466790
mailto:evelyn.hoeller@rheingas.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118273/6133794
OTS: Propan Rheingas GmbH & Co. KG
