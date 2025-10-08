35 Jahre Rheingas in Krakow am See - Vom Pionier der Wendezeit zum Energietechnik-Zentrum (FOTO)

Krakow am See (ots) - Rheingas feiert am 10. Oktober 2025 das 35-jährige

Bestehen seines Standorts in Krakow am See mit einer internen Feier. Was 1990

mit einem Mitarbeiter, einem geschenkten Kopierer und einer großen Portion

Pioniergeist begann, ist heute einer der führenden Flüssiggasversorger und

Energiedienstleister für Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig Holstein und die

Energietechnik-Zentrale des Unternehmens.



Nach der Wende entwickelte sich der Standort rasant. Bereits Anfang der

1990er-Jahre installierte Rheingas in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg

erste Großtanks und baute Sammelversorgungen für ganze Siedlungen auf. Schulen,

Kommunen und Privathaushalte stellten in großer Zahl auf Flüssiggas um. Mitte

des Jahrzehnts, als der Bauboom zurückging, setzte Krakow am See auf technisches

Know-how, und legte damit den Grundstein für seine Rolle als Kompetenzzentrum.





Vom Standort Krakow am See

(https://www.rheingas.de/heizung-sanitaer/krakow-am-see) aus bietet Rheingas

heute ein breites Spektrum moderner Energietechnik: von Photovoltaikanlagen über

Klimatechnik bis hin zu nachhaltigen Wärmelösungen mit Wärmepumpen und

Heizungsbau. Planung, Installation und Service kommen dabei aus einer Hand.



"Wir setzen auf Innovation, Qualität und Kundennähe. Dafür steht Krakow am See

seit 35 Jahren", betont Uwe Thomsen, geschäftsführender Gesellschafter der

Rheingas.



Rheingas mit Hauptsitz in Brühl ist deutschlandweit aktiv, verfügt über mehrere

Tochterunternehmen und betreibt weitere Standorte, die zusammen ein starkes

Netzwerk für Energie- und Wärmelösungen bilden.



Rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen in Krakow dafür, dass

Rheingas-Kunden bundesweit zuverlässig betreut werden. Viele von ihnen haben

ihre Ausbildung vor Ort absolviert und sind bis heute geblieben.



Niederlassungsleiter Mario Both: "Unsere Kunden schätzen den persönlichen

Kontakt und die kompetente Beratung. Das unterscheidet uns von anonymen

Großanbietern."



Mit dem Jubiläum blickt Rheingas nicht nur zurück, sondern vor allem nach vorn:

Photovoltaik, Wärmepumpen, Klimatechnik und Heizungsbau stehen im Fokus. Krakow

am See wird auch künftig Motor der Energiewende für Rheingas bleiben.



Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KG



Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches

Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl. Im Jahr 2025 feiert das

Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen und blickt auf eine lange Tradition von

Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation zurück.



Am Standort in Krakow am See betreibt Rheingas bereits seit 35 Jahren neben

Energieversorgungslösungen auch Aktivitäten im Heizungsbau und der

Energietechnik in der Region rund um Krakow. Von der Planung über Installation

bis zur Energiebelieferung bietet Rheingas alles aus einer Hand.



Rheingas zählt zu den Top-Anbietern in Deutschland für Flüssiggas, Erdgas,

Strom, Energietechnik und Energieberatung. Das Unternehmen legt einen großen

Wert auf dezentrale Energieträger und Technologien, die nicht nur eine sichere

Versorgung aus Europa gewährleisten, sondern auch ein hohes Potenzial zur

Reduktion von CO2 und NOX bieten. Rheingas beliefert bundesweit über 30.000

Privat- und Geschäftskunden und bietet Komplettlösungen für Energieeffizienz,

von der Heizungsbau bis zur Versorgung mit verschiedenen Energieträgern.



Pressekontakt:



Pressesprecherin Rheingas

Evelyn Höller

Tel: 02232 7079 1126

Mobil: 0151 40466790

mailto:evelyn.hoeller@rheingas.de



