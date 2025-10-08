ElOrigenFood: Neue Anleihebedingungen wirksam – 8,00 % bis 11/30
El Origen Food GmbH hat die Anleihebedingungen ihrer 8,00%-Schuldverschreibung angepasst, die Laufzeit verlängert und einen Nachrang eingeführt, mit Zustimmung der Gläubiger.
Foto: adobe.stock.com
- El Origen Food GmbH hat die Änderung der Anleihebedingungen für eine 8,00%-Inhaberschuldverschreibung (ISIN: DE000A352B09) wirksam vollzogen.
- Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 10 Millionen Euro.
- Die Laufzeit der Anleihe wurde um vier Jahre bis zum 20. November 2030 verlängert.
- Es wurde ein schuldrechtlicher Nachrang der Anleihe im Insolvenzfall eingeführt.
- Die Gläubiger haben den Änderungen mit der erforderlichen Mehrheit zugestimmt.
- Die Kapitalmarktverschuldung der Gesellschaft beträgt nach den Änderungen 3,8 Millionen Euro.
