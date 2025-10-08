Scherzer & Co. AG: Überraschender Net Asset Value am 30.09.2025!
Die Scherzer & Co. AG beeindruckt mit einem NAV von 3,27 Euro je Aktie, während sie strategisch in Top-Unternehmen investiert und aktiv am Markt agiert.
Foto: Superingo - stock.adobe.com
- Der Net Asset Value (NAV) der Scherzer & Co. AG beträgt zum 30.09.2025 3,27 Euro je Aktie, was 29,05% unter dem aktuellen Kurs von 2,32 Euro liegt.
- Die zehn größten Aktienpositionen der Gesellschaft umfassen Weleda AG, 1&1 AG, und Rocket Internet SE.
- Die RTL-Gesamtposition wurde im Rahmen eines Aktienrückkaufangebots veräußert, während Aktien von ProSiebenSat.1 erworben wurden.
- Redcare Pharmacy N.V. bestätigte die Jahresprognose 2025 und sucht einen Nachfolger für den ausgeschiedenen CFO.
- Die Umsatz- und EBITDA-Prognose der ZEAL Network SE wurde aufgrund einer verbesserten Lotterie-Bruttomarge angehoben.
- Die Scherzer & Co. AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die in sicherheits- und chancenorientierte Investments investiert und im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.
Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,2900EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
