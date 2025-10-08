Steico SE: Prognose für 2025 drastisch angepasst!
STEICO SE sieht optimistisch in die Zukunft: Trotz Herausforderungen im Jahr 2025, wie einem Produktionsausfall, zeigt das Unternehmen eine positive Umsatz- und Ergebnisprognose.
- STEICO SE hat die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Jahr 2025 aktualisiert.
- Der erwartete Umsatz liegt nun bei 1% bis 3% über dem Vorjahr, was etwa 380 Mio. € bis 388 Mio. € entspricht.
- Das erwartete EBIT wird auf 30 Mio. € bis 35 Mio. € geschätzt, was eine leichte Erhöhung der unteren Grenze darstellt.
- Ein Produktionsausfall im Juni 2025 führte zu verlängerten Lieferzeiten, die noch nicht vollständig normalisiert sind.
- STEICO führt ein Effizienzsteigerungsprogramm durch, das sich positiv auf die Ergebnisentwicklung auswirkt.
- Das Management erwartet, dass STEICO im Jahr 2026 zu einem stärkeren Wachstum zurückkehren kann.
Der Kurs von Steico lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,275EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,21 % im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,950EUR das entspricht einem Plus von +2,90 % seit der Veröffentlichung.
