Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 08.10.2025

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.043,69USD pro Feinunze und notiert damit +1,49 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 49,32USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,14 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,39USD und verzeichnet ein Plus von +1,00 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,76USD und verzeichnet ein Plus von +1,16 %.