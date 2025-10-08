Neural-Portfolio-Unternehmen Hanf.com meldet starke Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 mit 65 % Umsatzwachstum, positivem Cashflow und zweistelliger operativer Marge; weiteres Wachstum 2025; Umsätze im ersten Halbjahr um 31 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen

Toronto, Ontario – (8. Oktober 2025) – Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL) (FSE: HANF) („Neural“ oder das „Unternehmen“), ein ethnobotanisches Wirkstoffforschungsunternehmen mit Schwerpunkt auf therapeutischen Lösungen für psychische Erkrankungen, gibt zusammen mit seinem Portfoliounternehmen CWE European Holdings Inc. („CWE“, tätig unter Hanf.com), einer der führenden Hanf- und CBD-basierten Handelsplattformen in Deutschland, die geprüften Finanzergebnisse von Hanf.com für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 bekannt.

Neural hält derzeit nach Abschluss einer strategischen Investitions- und Optionsvereinbarung am 26. Mai 2025 einen Anteil von 30,75 % an CWE. Damit erhält Neural einen indirekten Zugang zu CWE’s wachsenden europäischen Aktivitäten (siehe Neural-Pressemitteilungen vom 13. August 2025 und 28. Mai 2025).

CWE GJ2024

Diese geprüften Abschlüsse wurden gemäß den International Financial Reporting Standards („IFRS“) erstellt und von Ovadia Kriheli & Co., Wirtschaftsprüfer, einem unabhängigen Mitgliedsunternehmen von BOKS International, geprüft.

- Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 stieg deutlich um 65 % auf 7,1 Mio. $ (4,4 Mio. €), verglichen mit 4,3 Mio. $ (2,65 Mio. €) im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023. Das Umsatzwachstum wurde sowohl durch die Eröffnung neuer Filialen (eigene und Franchise-Standorte) als auch durch höhere Umsätze bestehender Geschäfte dank eines erweiterten Produktportfolios und günstiger Marktdynamiken im Bereich Wellness-Produkte getrieben.

- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2024 stieg um 69 % auf 4,1 Mio. $ (2,53 Mio. €), verglichen mit 2,4 Mio. $ (1,48 Mio. €) im Vorjahr. Die Bruttomarge verbesserte sich um etwa 1,5 Prozentpunkte auf 58,1 % (Vorjahr: 56,6 %).

- Operatives Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024 lag bei 838.378 $ (517.392 €)– ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Verlust von 633.583 $ (391.006 €) im Jahr 2023.