    Termine bis 22. Oktober 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschafts- und Finanztermine bis 22. Oktober 2025
    • Wichtige Unternehmenszahlen und Investorentage geplant
    • Konjunkturdaten und politische Debatten im Bundestag

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 22. Oktober 2025

    ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 9. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Südzucker, Halbjahreszahlen
    07:30 AUT: OMV, Trading Update Q3
    07:30 TWN: TSMC, Q3-Umsatz
    08:30 DEU: Hannover Rück, Investorentag
    09:00 DEU:n Erster Handelstag des Medizintechnik-Unternehmens Ottobock an der Frankfurter Wertpapierbörse 10:00 ITA: Ferrari, Kapitalmarkttag
    12:30 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen
    17:30 DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close-Call
    22:00 USA: Levi Strauss, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    AUT: Voestalpine, Kapitalmarkttag
    USA: Delta Air Lines, Q3-Zahlen
    USA: Levi Strauss, Q3-Zahlen
    USA: Applied Digital, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zur Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 9/25 08:00 DEU: Handelsbilanz 8/25
    13:30 EUR: EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. September 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 8/25

    EUR: Treffen der Euro-Gruppe

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Bundestag
    + 09.00 Erste Lesung zur geplanten Reform des Europäischen Asylrechts + 11.20 Debatte & Abstimmung über den schwarz-roten «Bau-Turbo» + 14.10 Aktuelle Stunde zu Chatkontrolle (auf Antrag der AfD) + 15.15 Debatte & Abstimmung über Reform der Pflege-Ausbildung + 17.35 Debatte & Abstimmung über mehrere Gesetze zur Nutzung des Infrastruktur-Sondervermögens durch die Länder + 19.55 Erste Beratung zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes

    10:00 DEU: Pk Arbeitgeberverbände Hessenmetall und HessenChemie mit IW Consult zu Studie «Roadmap Industrie Hessen»

    11:00 DEU: Pressegespräch EnBW zur Einführung eines intelligenten Heim-Energie-Management-Systems und neuer Vertriebsstrategie (online)

    11:30 DEU: BGH verhandelt: Wer haftet für mutmaßlichen Corona-Impfschaden?

    13:00 DEU: Jahrestagung des Markenverbandes - Tag der Markenwirtschaft 2025 U.a. mit Bundeskanzler Friederich Merz (CDU)
    + 17.20 Impulsvortrag Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU)

    13:00 DEU: «Autogipfel» bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) + ca. 15.00 Statements Merz, Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD), Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, IG-Metall-Chefin Christiane Benner.

    17:00 FRA: Treffen europäischer und arabischer Außenminister zu den Gaza-Friedensbemühungen und einer Zwei-Staatenlösung

    LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Jahresbericht zum EU-Budget 2024

    LUX: Treffen der Euro-Gruppe
    18.45 h Pk

    DNK: Informelles Treffen der EU-Minister zuständig für Telekommunikation

    USA: US-Präsident Donald Trump empfängt der finnischen Präsident Alexander Stubb

    RUS: Kremlchef Putin reist zu Staatsbesuch nach Tadschikistan

    HINWEIS
    KOR: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 10. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen
    07:30 DNK: Tryg, Q3-Zahlen
    11:00 DEU: VW-Konzern, Auslieferungen Q3/25
    DEU: BMW, Pre-Close-Call Q3
    DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q3

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/25
    10:00 ITA: Industrieproduktion 8/25
    16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindex 10/25 (1. Schätzung)

    EUR: S&P zu Italien
    EUR: Scope zu EU

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Bundestag
    + 09.00 Erste Lesung des geplanten Tariftreuegesetzes
    + 12.30 Erste Lesung von Gesetzen zur beschleunigten Vergabe öffentlicher Aufträge + 14.15 Aktuelle Stunde zur Industriepolitik

    11:00 DEU: Mündliche Verhandlung zur Sammelklage des Bundesverbands Verbraucherzentrale gegen Meta wegen Datendiebstahls bei Facebook

    LUX: Treffen der EU-Finanzminister

    GBR: Britische Regierung, Fujitsu und Postamt reagieren auf Abschlussbericht zur Horizon-Untersuchung. Im sogenannten Horizon-Skandal geht es um Hunderte frühere selbstständige Filialleiter des staatseigenen Unternehmens Post Office, die wegen einer fehlerhaften Software beschuldigt wurden, sich bereichert zu haben.

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 13. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN:
    23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Volkswagen, Pre-Close-Call Q3
    FRA: Air Liquide, Hauptversammlung
    FRA: L'Oreal, Hauptversammlung
    USA: Charles Schwab, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (bis 18.10.)

    CHN: Handelsbilanz 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Vorstellung des Bundesverbands Kalte Wärmenetze e.V. (BVKW) und der Initiative Wärmewende-Allianz

    11:45 SWE: Bekanntgabe des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften

    DEU: «Handelsblatt»-Summit «Zukunft IT» (bis 15.10.)

    HINWEIS
    JPN: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 14. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 FRA: Fraport, Verkehrszahlen 9/25
    07:00 CHE: Givaudan, 9M-Umsatz
    07:30 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Schaeffler, Pre-Close Q3
    12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen
    13:00 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Blackrock, Q3-Zahlen
    14:00 USA: Citigroup, Q3-Zahlen
    15:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung
    15:30 USA: General Mills, Investor Day
    17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 9/25
    18:00 FRA: LVMH, Q3-Umsatz
    19:00 AUT: Telekom Austria, 9Monatszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Geldmenge M2/M3 9/25
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
    08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 8/25
    11:00 DEU: ZEW-Index 10/25

    USA: Berufungsentscheidung zu Trump-Zöllen: Frist, um das Urteil anzufechten läuft aus

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 AUS: Prozess gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten (bis 15.10.)

    10:30 DEU: Konferenz «Green Fuels Import» von Weltenergierat - Deutschland und Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V. (en2x)

    14:30 DEU: Eröffnung einer Wasserstoff-Produktionsanlage mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)

    19:00 DEU: Festveranstaltung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften «Acatech» mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Rafael Laguna de la Vera

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 15. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 NLD: ASML, Q3-Umsatz
    07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Q3
    12:30 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen
    12:30 USA: First Horizon, Q3-Zahlen
    12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen
    17:45 FRA: LVMH, Q3-Umsatz
    17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz
    22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Salesforce, Investor & Analyst Session at Dreamforce 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Gerresheimer, Kapitalmarkttag
    FRA: Rexel, Q3-Umsatz
    USA: Hewlett Packard Enterprise, HPE Securities Analyst Meeting 2025

    TERMINE KONJUNKTUR
    03:30 CHN: Erzeugerpreise 9/25
    03:30 CHN: Verbraucherpreise 9/25
    06:30 JPN: Industrieproduktion 8/25 (detailliert)
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
    09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
    11:00 EUR: Industrieproduktion 8/25
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 9/25
    14:30 USA: Verbraucherpreise 9/25
    20:00 USA: Fed Beige Book

    USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 16.10.)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 AUS: Fortsetzung des Prozesses gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten

    09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Verkehrs-Rechtsschutzversicherung bei Dieselklage

    10:00 DEU: Branchentreff der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen (bis 16.10.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 16. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 FIN: Nordea, Q3-Zahlen
    06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: DocMorris, Q3-Trading-Update
    07:00 CHE: Nestle, Q3-Umsatz
    07:00 CHE: VAT Group, Q3-Umsatz
    07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 Pk)
    07:00 DEU: Sartorius Stedim Biotech, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz
    07:30 TWN: TSMC, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Travis Perkins, Q3-Umsatz
    08:15 SWE: Investor AB, Q3-Zahlen
    09:00 DEU: Merck KGaA, Kapitalmarkttag
    09:30 DEU: Munich Re, Pk bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden 10:00 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz
    13:00 USA: Travelers, Q3-Zahlen
    18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    SWE: EQT, Q3-Zahlen
    USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen
    USA: US Bancorp, Q3-Zahlen
    USA: KeyCorp, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 GBR: BIP 8/25
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
    11:00 EUR: Handelsbilanz 8/25
    11:00 ITA: Handelsbilanz 8/25
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/25
    14:30 USA: Erzeugerpreise 9/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    14:30 USA: Philadelphia-Fed-Index 10/25
    15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 9/25 16:00 USA: Lagerbestände 8/25
    16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index
    17:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

    USA: Zweiter und letzter Tag des Treffens der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: BGH verhandelt zu Forderungen von Aktionären im Wirecard-Insolvenzverfahren

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 17. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMNEN
    07:00 DEU: Forvia-Tochter Hella, Q3-Eckdaten
    07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen
    07:30 SWE: Volvo Group, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Pearson, Q3-Umsatz
    08:00 NOR: Yara International, Q3-Zahlen
    12:00 SWE: Autoliv, Q3-Zahlen
    13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen
    13:30 SWE: State Street, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe 8/25 08:00 DEU: Baugenehmigungen 8/15
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Baugenehmigungen 9/25
    14:30 USA: Ein- und Ausfuhrpreise 9/25
    15:15 USA: Industrieproduktion 9/25

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 20. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMNEN
    07:00 FRA: Forvia, Q3-Umsatz
    17:45 FRA: Atos, Q3-Umsatz
    23:30 GBR: BHP, Produktionsbericht

    USA: Steel Dynamics, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    04:00 CHN: BIP Q3/25
    04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/25
    04:00 CHN: Industrieproduktion 9/25
    04:00 CHN: Sachinvestitionen bis 9/25
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/25
    10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25
    11:00 EUR: Bauproduktion 8/25
    16:00 USA: Frühindikator 9/25

    CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas beginnt

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Fortsetzung des Gewerkschaftskongresses der IGBCE

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 21. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMNEN
    07:00 SWE: Tele2, Q3-Zahlen
    07:00 LUX: Eurofins Scientific, Q3-Umsatz
    09:00 DEU: Mensch und Maschinen Software Q3-Zahlen
    12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen
    12:30 USA: General Electric, Q3-Zahlen
    12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen
    12:45 USA: Northrop Grunman, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen
    13:00 USA: RTX, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Verizon, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen
    18:00 DEU: FlatexDegiro, Q3-Umsatz
    18:00 DEU: Steico, Q3-Zahlen
    18:00 FRA: L'Oreal, Q3-Umsatz
    22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen
    22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen

    USA: Halliburton, Q3-Zahlen
    USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen
    USA: 3M, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 9/25
    11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2024 (endgültig) 14:30 USA: Philadelphia-Fed Dienstleistungs-Index 10/25

    CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Investor Summit Europe von Bundesverband Energiespeicher Systeme e.V. (BVES)

    DEU: Fortsetzung des Gewerkschaftskongresses der IGBCE

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 22. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen
    07:00 AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen
    07:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen
    07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen
    07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen
    07:30 ITA: UniCredit, Q3-Zahlen
    07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen
    07:30 NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen
    08:00 FRA: Hermes, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen
    10:30 DEU: Trumpf SE Bilanz-Pk, Ditzingen
    13:00 USA: AT&T, Q3-Zahlen
    13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen
    17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz
    17:45 ITA: Saipem, Q3-Zahlen
    18:00 FRA: Kering, Q3-Umsatz
    18:00 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz
    18:00 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz
    22:00 USA: Tesla, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Alcoa, Q3-Zahlen
    22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen
    22:05 USA: IBM, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Intershop, Q3-Zahlen
    NLD: Randstad, Q3-Zahlen
    USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen
    USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen
    USA: EQT Corp., Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Handelsbilanz 9/25
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/25
    10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 9/25
    12:00 IRL: Erzeugerpreise 9/25
    18:00 RUS: Indudstrieproduktion 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Frankfurt Finance & Future Summit - 1. Tag (bis 23.10.2025), Frankfurt am Main U.a. mit eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Außerdem werden u.a. erwartet: Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Bundesbank-Vorstand Michael Theurer, Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner

    CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt, Peking

    --------------------------------------------------------------------------------------- °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
