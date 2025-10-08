    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 9. Oktober 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschafts- und Finanztermine am 9. Oktober 2025
    • Südzucker, OMV, TSMC und Hannover Rück berichten.
    • Bundestag debattiert Asylrechtsreform und Bau-Turbo.
    • EZB-Protokoll und US-Arbeitslosenhilfe-Anträge erwartet.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 9. Oktober 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Südzucker, Halbjahreszahlen
    07:30 AUT: OMV, Trading Update Q3
    07:30 TWN: TSMC, Q3-Umsatz
    08:30 DEU: Hannover Rück, Investorentag
    09:00 DEU:n Erster Handelstag des Medizintechnik-Unternehmens Ottobock an der Frankfurter Wertpapierbörse 10:00 ITA: Ferrari, Kapitalmarkttag
    12:30 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen
    17:30 DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close-Call
    22:00 USA: Levi Strauss, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    AUT: Voestalpine, Kapitalmarkttag
    USA: Delta Air Lines, Q3-Zahlen
    USA: Levi Strauss, Q3-Zahlen
    USA: Applied Digital, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zur Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 9/25 08:00 DEU: Handelsbilanz 8/25
    13:30 EUR: EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. September 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 8/25

    EUR: Treffen der Euro-Gruppe

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Bundestag
    + 09.00 Erste Lesung zur geplanten Reform des Europäischen Asylrechts + 11.20 Debatte & Abstimmung über den schwarz-roten «Bau-Turbo» + 14.10 Aktuelle Stunde zu Chatkontrolle (auf Antrag der AfD) + 15.15 Debatte & Abstimmung über Reform der Pflege-Ausbildung + 17.35 Debatte & Abstimmung über mehrere Gesetze zur Nutzung des Infrastruktur-Sondervermögens durch die Länder + 19.55 Erste Beratung zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes

    10:00 DEU: Pk Arbeitgeberverbände Hessenmetall und HessenChemie mit IW Consult zu Studie «Roadmap Industrie Hessen»

    11:00 DEU: Pressegespräch EnBW zur Einführung eines intelligenten Heim-Energie-Management-Systems und neuer Vertriebsstrategie (online)

    11:30 DEU: BGH verhandelt: Wer haftet für mutmaßlichen Corona-Impfschaden?

    13:00 DEU: Jahrestagung des Markenverbandes - Tag der Markenwirtschaft 2025 U.a. mit Bundeskanzler Friederich Merz (CDU)
    + 17.20 Impulsvortrag Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU)

    13:00 DEU: «Autogipfel» bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) + ca. 15.00 Statements Merz, Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD), Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, IG-Metall-Chefin Christiane Benner.

    17:00 FRA: Treffen europäischer und arabischer Außenminister zu den Gaza-Friedensbemühungen und einer Zwei-Staatenlösung

    LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Jahresbericht zum EU-Budget 2024

    LUX: Treffen der Euro-Gruppe
    18.45 h Pk

    DNK: Informelles Treffen der EU-Minister zuständig für Telekommunikation

    USA: US-Präsident Donald Trump empfängt finnischen Präsident Alexander Stubb

    RUS: Kremlchef Putin reist zu Staatsbesuch nach Tadschikistan

    HINWEIS
    KOR: Feiertag, Börse geschlossen
    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 9. Oktober 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 9. Oktober 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Südzucker, Halbjahreszahlen 07:30 AUT: OMV, Trading Update Q3 07:30 TWN: TSMC, Q3-Umsatz 08:30 DEU: Hannover Rück, Investorentag 09:00 DEU:n Erster …