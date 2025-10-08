Ölpreise legen zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 66,36 US-Dollar. Das waren 91 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November legte um 1,01 Dollar auf 62,73 Dollar zu.

Die in den USA in der vergangenen Woche gestiegenen Rohöllagerbestände belasteten die Ölpreise nicht. Die Vorräte kletterten laut Energieministerium um 3,7 Millionen auf 420,3 Millionen Barrel. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg um 0,4 Millionen Barrel gerechnet. Die Bestände an Benzin und Destillaten gaben hingegen nach.