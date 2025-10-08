Endeavour Silver produziert im dritten Quartal 2025 1.766.926 Unzen Silber und 7.286 Unzen Gold (3,0 Millionen Unzen Silberäquivalent) und stellt ein Update zu Terronera bereit

Vancouver, Kanada – 8. Oktober 2025 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. („Endeavour“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silve ... ) (NYSE: EXK; TSX: EDR) meldet für das dritte Quartal 2025 eine Produktion von 1.766.926 Unzen Silber (oz), 7.286 Unzen Gold und in Kombination mit der Produktion von Basismetallen eine Gesamtproduktion von 3,0 Millionen Unzen Silberäquivalent(1) („AgÄq“). Alle Dollarbeträge sind in US-Dollar ($) angegeben. Alle Produktionsmengen verstehen sich ohne die Vorproduktionsmenge aus Terronera.

„Wir freuen uns, erneut ein starkes Quartal vorlegen zu können, das durch eine konstante Leistung in unserem gesamten Portfolio gekennzeichnet ist“, sagte Dan Dickson, Chief Executive Officer. „Unsere etablierten Minen liefern weiterhin stabile Ergebnisse, Kolpa erfüllt die Erwartungen und integriert sich reibungslos, und, nachdem sich Terronera der kommerziellen Produktion nähert, treten wir mit erheblicher Dynamik in die nächste Wachstumsphase ein.“

3. Quartal 2025 - Produktionsübersicht

- Guanaceví hält zuverlässige Produktion aufrecht: Die Produktion von Silber und Gold lag im geplanten Bereich, wobei der Durchsatz leicht über und der Gehalt leicht unter dem Plan lag.

- Bolañitos setzt seine Produktionsleistung weiter fort: Aufgrund der niedrigeren Gehalte im dritten Quartal 2025 lagen sowohl die Silber- als auch die Goldproduktion leicht unter dem Plan.

- Kolpa liefert konstante Ergebnisse: Durchsatz und Metallproduktion entsprachen den historischen Leistungen und den Erwartungen des Managements.

- Terronera nähert sich der kommerziellen Produktion: Der durchschnittliche Gewinnungsgrad der Aufbereitungsanlage erreichte im September 82,8 % für Silber und 72,3 % für Gold, während der Durchsatz 1.800 Tonnen pro Tag überstieg.

- Metallverkäufe und Lagerbestände: Im dritten Quartal wurden 1.762.484 Unzen Silber und 7.478 Unzen Gold verkauft. Zum 30. September 2025 umfassten die Lagerbestände 207.512 Unzen Silber und 600 Unzen Gold in Barrenform sowie 19.381 Unzen Silber und 175 Unzen Gold in Konzentratform.

3. Quartal 2025 - Bergbaubetrieb

Die konsolidierte Silberproduktion belief sich im dritten Quartal 2025 auf 1.766.926 Unzen, was dem Plan entspricht und 102 % über dem Wert des dritten Quartals 2024 liegt. Dies ist auf die Hinzunahme von Kolpa, die Produktion höherer Silbergehalte und niedrigerer Goldgehalte bei Bolañitos im Jahr 2025 sowie die geringere Produktion im Vergleichszeitraum bei Guanacevi aufgrund des Ausfalls des Lagerzapfens im August 2024 zurückzuführen. Ohne Kolpa lag die konsolidierte Silberproduktion um 34 % über dem Wert des dritten Quartals 2024. Die konsolidierte Goldproduktion belief sich im dritten Quartal 2025 auf 7.286 Unzen und lag damit um 22 % unter dem Wert des dritten Quartals 2024. Der Rückgang der Goldproduktion war auf eine um 37 % geringere Goldproduktion in der Mine Bolañitos zurückzuführen, die teilweise durch eine um 13 % höhere Goldproduktion in der Mine Guanaceví ausgeglichen wurde.

Im dritten Quartal 2025 lag der Durchsatz bei Guanaceví um 48 % über dem des dritten Quartals 2024, da die Produktion bei Guanaceví im dritten Quartal 2024 durch den Ausfall eines Lagerzapfens im August 2024 beeinträchtigt wurde. Obwohl die Silber- und Goldgehalte um 15 % bzw. 27 % niedriger waren, stieg die Silberproduktion um 33 % und die Goldproduktion um 13 % aufgrund des höheren Durchsatzes in den Aufbereitungsanlagen. Der Durchsatz und die Goldgehalte entsprachen den Planvorgaben. Die Erzlieferungen von lokalen Drittanbietern ergänzten weiterhin die Minenproduktion und machten 19 % des vierteljährlichen Durchsatzes der Aufbereitungsanlage aus. Die höheren Edelmetallpreise haben zu einem Anstieg des verfügbaren Erzes von Drittanbietern geführt, das aus lokalen Minen im Bezirk Guanacevi bezogen wird.

Der Durchsatz der Aufbereitungsanlage bei Bolañitos war im dritten Quartal 2025 um 3 % niedriger als im dritten Quartal 2024. Die Silbergehalte lagen um 39 % über denen des Vergleichszeitraums, was zu einem Anstieg der Silberproduktion um 36 % führte, während die Goldgehalte um 32 % niedriger ausfielen, was zu einem Rückgang der Goldproduktion um 37 % führte. Der Durchsatz lag leicht unter dem Plan, die Silbergehalte entsprachen dem Plan, während die Goldgehalte unter dem Plan lagen. Die Gehaltsunterschiede sind auf den Abbau an verschiedenen Stellen des Erzkörpers zurückzuführen.

Im dritten Quartal 2025 verarbeitete Kolpa 195.752 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 105 Gramm Silber pro Tonne, 3,07 % Blei, 2,20 % Zink und 0,21 % Kupfer. Im Laufe des Quartals produzierte Kolpa 598.689 Unzen Silber, was unter Berücksichtigung der Basismetalle einer Silberäquivalentproduktion von 1.286.139 Unzen entspricht. Diese Ergebnisse entsprechen den Erwartungen des Managements.

Konsolidierte Eckdaten der Produktion für die drei Monate zum 30. September 2025

Drei Monate bis zum 30. September 2025 2024 % Veränderung Verarbeitete Tonnen 400.245 175.065 129 % Produzierte Unzen Silber 1.766.926 874.717 102 % Produzierte Unzen Gold 7.286 9.290 (22 %) Produzierte Tonnen Blei(2) 5.664 - K.A. Produzierte Tonnen Zink(2) 3.666 - K.A. Produzierte Tonnen Kupfer(2) 120 - K.A. Produzierte abbauwürdige Unzen Silber 1.725.317 867.293 99 % Produzierte abbauwürdige Unzen Gold 7.151 9.112 (22 %) Produzierte Unzen Silberäquivalent(1,2) 3.037.236 1.617.925 88 % Verkaufte Unzen Silber 1.762.484 1.017.392 73 % Verkaufte Unzen Gold 7.478 9.412 (21 %)

Konsolidierte2 Eckdaten der Produktion für die neun Monate zum 30. September 2025

Neun Monate bis zum 30. September 2025 2024 % Veränderung Verarbeitete Tonnen 913.580 615.848 48 % Produzierte Unzen Silber 4.456.455 3.647.295 22 % Produzierte Unzen Gold 23.379 29.972 (22 %) Produzierte Tonnen Blei(2) 9.167 - K.A. Produzierte Tonnen Zink(2) 5.982 - K.A. Produzierte Tonnen Kupfer(2) 178 - K.A. Produzierte abbauwürdige Unzen Silber 4.373.087 3.621.062 21 % Produzierte abbauwürdige Unzen Gold 22.978 29.429 (22 %) Produzierte Unzen Silberäquivalent(1) 7.438.645 6.045.055 23 % Verkaufte Unzen Silber 4.112.865 3.991.055 3 % Verkaufte Unzen Gold 23.722 30.179 (21 %)

Tabellen mit den Produktionszahlen für die drei Monate zum 30. September 2025 für die in Mexiko betriebenen Minen

Drei Monate bis zum 30. September 2025 Guanacevi Bolanitos Verarbeitete Tonnen 99.340 105.153 Tonnen pro Tag 1.080 1.143 Produzierte Unzen Silber 1.024.321 143.916 Silbergehalt in Gramm pro Tonne 340 50 Silbergewinnungsrate 94,3 % 85,1 % Produzierte Unzen Gold 3.194 4.092 Goldgehalt in Gramm pro Tonne 1,07 1,36 Goldgewinnungsrate 93,5 % 89,0 % Produzierte Unzen Silberäquivalent(1,2) 1.279.860 471.158

Aufgrund von Rundungen können sich bei Summenbildungen Abweichungen ergeben.

Tabellen mit den Produktionszahlen für die neun Monate zum 30. September 2025 für die in Mexiko betriebenen Minen

Neun Monate bis zum 30. September 2025 Guanacevi Bolanitos Verarbeitete Tonnen 298.612 300.320 Tonnen pro Tag 1.094 1.100 Produzierte Unzen Silber 3.037.523 439.605 Silbergehalt in Gramm pro Tonne 350 55 Silbergewinnungsrate 90,4 % 82,8 % Produzierte Unzen Gold 10.745 12.634 Goldgehalt in Gramm pro Tonne 1,22 1,48 Goldgewinnungsrate 91,7 % 88,4 % Produzierte Unzen Silberäquivalent(1) 3.897.142 1.450.287

Aufgrund von Rundungen können sich bei Summenbildungen Abweichungen ergeben.

Tabellen mit den Produktionszahlen für die drei Monate zum 30. September 2025 für die in Peru betriebene Mine

Drei Monate bis zum 30. September 2025 Kolpa Verarbeitete Tonnen 195.752 Produzierte Unzen Silber 598.689 Silbergehalt in Gramm pro Tonne 105 Silbergewinnungsrate in % 90,7 % Produzierte Tonnen Blei 5.664 Bleigehalt in % 3,07 % Bleigewinnungsrate in % 94,2 % Produzierte Tonnen Zink 3.666 Zinkgehalt in % 2,20 Zinkgewinnungsrate in % 85,1 % Produzierte Tonnen Kupfer 120 Kupfergehalt in % 0,21 % Kupfergewinnungsrate in % 29,2 % Produzierte Unzen Silberäquivalent(1) 1.286.139

Aufgrund von Rundungen können sich bei Summenbildungen Abweichungen ergeben.

Tabellen mit den Produktionszahlen für die neun Monate zum 30. September 2025 für die in Peru betriebene Mine

Fünf Monate2 zum 30. September 2025 Kolpa Verarbeitete Tonnen 314.648 Produzierte Unzen Silber 979.327 Silbergehalt in Gramm pro Tonne 107,37 Silbergewinnungsrate in % 90,2 % Produzierte Tonnen Blei 9.167 Bleigehalt in % 3,09 % Bleigewinnungsrate in % 94,3 % Produzierte Tonnen Zink 5.982 Zinkgehalt in % 2,22 % Zinkgewinnungsrate in % 85,6 % Produzierte Tonnen Kupfer 178 Kupfergehalt in % 0,21 % Kupfergewinnungsrate in % 26,5 % Produzierte Unzen Silberäquivalent(1,2) 2.091.217

Aufgrund von Rundungen können sich bei Summenbildungen Abweichungen ergeben.

1Das Silberäquivalent (AgÄq) wird unter Verwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 80:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 60:1, eines Silber-Zink-Verhältnisses von 85:1 und eines Silber-Kupfer-Verhältnisses von 300:1 plus Unzen Silber oder 30 $/Unze Silber, 2.400 $/Unze Gold, 1.800 $/Tonne Blei, 2.550 $/Tonne Zink und 9.000 $/Tonne Kupfer berechnet.

2 Die Übernahme von Kolpa wurde am 1. Mai 2025 abgeschlossen, folglich sind die Ergebnisse von fünf Monaten in den konsolidierten Ergebnissen seit Jahresbeginn enthalten.

Update zu Terronera

Im August hielt das Betriebsteam die Produktionstonnage bei durchschnittlich 1.595 Tonnen pro Tag, um die Gold- und Silbergewinnungsraten zu stabilisieren.

Zwischen dem 1. und 23. September verarbeitete Terronera insgesamt 39.190 Tonnen Material, erreichte einen Tageshöchstwert von 2.162 Tonnen und erzielte einen Tagesdurchschnitt von 1.866 Tonnen bei einer durchschnittlichen Metallgewinnungsrate von 82,8 % für Silber und 72,3 % für Gold. Darin enthalten sind zwei Ausfalltage Anfang September aufgrund geplanter Wartungsarbeiten.

Am 24. September kam es zu einer vorübergehenden Beeinträchtigung des Betriebs aufgrund eines elektrischen Problems im SAG-Mahlwerk, das durch hohe Luftfeuchtigkeit und Kondensation verursacht wurde und die Vorladungswiderstände beschädigte. Infolgedessen blieb die Anlage sechs Tage lang außer Betrieb, während neue Widerstände hergestellt und installiert wurden. Der Betrieb wurde am 30. September erfolgreich wieder aufgenommen, und wir behalten den Fortschritt weiterhin im Auge, während wir uns der Ankündigung der kommerziellen Produktion nähern.

Seit dem 1. Juli hat Terronera etwa 212.043 Unzen Silber und 6.256 Unzen Gold produziert. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 145.680 Tonnen Material mit einem Durchschnittsgehalt von 64 Gramm Silber pro Tonne (g/t) und 2,08 g/t Gold aufbereitet. Im Laufe des Quartals erzielte die Aufbereitungsanlage durchschnittliche Metallgewinnungsraten von 70,7 % für Silber und 64,2 % für Gold. Der Betrieb konzentriert sich derzeit auf eine Zone mit niedrigeren Gehalten im Erzgang Terronera. Ende August lagen die Silbergehalte im abgebauten Erz mit 108 % leicht über dem Plan, während die Goldgehalte bei 93 % des Minenplans lagen. Die Strossenbreiten waren geringer als erwartet. Diese Abweichungen gelten im Vergleich zur Ressourcenmodellierung als normal und werden voraussichtlich über die gesamte Lebensdauer der Mine schwanken.

Über Endeavour Silver

Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallunternehmen mit einem starken Engagement für nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaupraktiken. Mit Betrieben in Mexiko und Peru sowie der Entwicklung seiner neuen Vorzeigemine Terronera möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie und den Gemeinden, in denen es tätig ist, leisten. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, um sein Ziel zu erreichen, ein erstklassiger führender Silberproduzent zu werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Dale Mah, P.Geo., Vice President Corporate Development, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen im Zusammenhang mit den betrieblichen Angelegenheiten in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 und Telefonkonferenz

Die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 werden am Freitag, den 7. November 2025, vor Börseneröffnung veröffentlicht, und das Management wird am selben Tag um 10:00 Uhr PT / 13:00 Uhr ET (19:00 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse zu besprechen.

Datum: Freitag, 7. November 2025

Uhrzeit: 10:00 Uhr PT / 13:00 Uhr ET / 19:00 Uhr MEZ

Telefon: Kanada & US + 1-833-752-3348

International + 1-647-846-2804

Aufzeichnung: Kanada & US +1- 855-669-9658

International +1-412-317-0088

Der Zugangscode lautet 8825809; eine Audioaufzeichnung wird auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem Aussagen bezüglich Vorbereitungen von Endeavour, Terronera in Produktion zu bringen und den damit verbundenen Zeitplan, dem Schwerpunkt der Aktivitäten in Terronera, dem Beitrag von Kolpa zur langfristigen Wachstumsstrategie von Endeavour sowie zu Endeavours erwarteter Performance in den kommenden Quartalen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem unerwartete Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und der Probleme in der Lieferkette auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts Terronera, Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Kanada, Chile, den USA, Mexiko und Peru, finanzielle Risiken aufgrund der Edelmetallpreise, operative oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Bedingungen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); unangemessene Versicherungen oder das Unvermögen, Versicherungen abzuschließen; die Verfügbarkeit und die Kosten von Bergbauinputs und Arbeitskräften; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung; die Abnahme der Mengen oder Gehalte der Mineralreserven im Zuge der Abbau der Konzessionsgebiete; Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; Schwankungen der Silber- und Goldpreise; Schwankungen auf den Devisenmärkten (insbesondere des mexikanischen Pesos, des peruanischen Sol, des chilenischen Pesos, des kanadischen Dollars und des US-Dollars); und Herausforderungen hinsichtlich der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Konzessionsgebieten; sowie die Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ im jüngsten Formular 40F/Jahresinformationsformular und im Prospektnachtrag vom 3. April 2025 beschrieben sind, die bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des fortgesetzten Betriebs der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keiner wesentlichen nachteiligen Änderung der Marktpreise für Rohstoffe, der prognostizierten Wirtschaftlichkeit der Mine, der operative Betrieb der Bergbaubetriebe und der Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und der Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse sowie anderer Annahmen und Faktoren, wie sie hierin beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

