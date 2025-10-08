mobilezone verkauft an freenet: Fokus auf Schweiz!

mobilezone verkauft das deutsche Geschäft an freenet und fokussiert sich auf den Schweizer Markt.

Der Verkauf umfasst alle deutschen Geschäftsaktivitäten, darunter Online-Plattformen und das MVNO-Geschäft.

Der Verkaufserlös von rund EUR 230 Mio. wird für Wachstum in der Schweiz und Schuldenreduktion genutzt.

2024 erzielte mobilezone Deutschland einen Umsatz von EUR 779 Mio. und einen EBITDA von EUR 30.3 Mio.

mobilezone plant, die Marktposition in der Schweiz zu stärken und die Profitabilität zu steigern.

Die Zustimmung des Bundeskartellamtes steht noch aus, der Verkauf soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein.

Der nächste wichtige Termin, Conference Call zu den Ergebnissen des Neunmonatszeitraums 2025, bei freenet ist am 06.11.2025.

Der Kurs von freenet lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,65EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,19 % im Minus.

10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 26,62EUR das entspricht einem Minus von -0,11 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.855,62PKT (-0,07 %).





