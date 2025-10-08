freenet stärkt Marktposition: Übernahme & Partnerschaft verlängert!

freenet AG übernimmt mobilezone Deutschland und stärkt damit seine Position im deutschen Mobilfunkmarkt.

Die exklusive Partnerschaft mit MediaMarktSaturn wird um weitere 5 Jahre verlängert.

mobilezone Deutschland gewann 2024 über eine Million Kunden und erzielte einen Umsatz von fast 780 Mio. EUR.

Der Kaufpreis für die Übernahme beträgt rund 230 Mio. EUR und wird im 4. Quartal 2025 erwartet.

Die Akquisition wird über zugesagte Kreditlinien finanziert und entspricht den Anforderungen an eine wertorientierte Kapitalallokation.

freenet bleibt exklusiver Partner für den Vertrieb eigener Tarife in allen MediaMarkt- und Saturn-Märkten sowie deren Online-Kanälen.

Der nächste wichtige Termin, Conference Call zu den Ergebnissen des Neunmonatszeitraums 2025, bei freenet ist am 06.11.2025.

Der Kurs von freenet lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,65EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,19 % im Minus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 26,70EUR das entspricht einem Plus von +0,19 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.858,22PKT (-0,07 %).





