    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Schluss

    197 Aufrufe 197 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax nur wenige Punkte vom Rekordhoch entfernt

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax schließt knapp unter 24.600 Punkten, Rekord nah.
    • Anleger ignorieren schwache Industriedaten, Fokus auf Positives.
    • EU-Stahlmaßnahmen und US-Nasdaq stärken Marktstimmung.
    Aktien Frankfurt Schluss - Dax nur wenige Punkte vom Rekordhoch entfernt
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Mittwoch nur wenige Punkte unter sein Rekordhoch aus dem Monat Juli geklettert. Er beendete den Tag schließlich jedoch knapp unter 24.600 Punkten.

    Die Anleger fokussieren sich derzeit vor allem auf positive Nachrichten und blenden Negatives aus. So verdeutlichen die überraschend schwachen Industriedaten aus Deutschland die Gefahr einer Rezession in diesem Jahr, und das trotz geplanter milliardenschwerer staatlicher Investitionen. Dennoch wird lieber auf die EU-Maßnahmen für die Stahlbranche geschaut, die tags zuvor bekannt wurden. Außerdem hoffen sie darauf, dass die Regierungskrise in Frankreich ohne Neuwahlen gelöst werden kann. Obendrein sorgen neuerliche Gewinne an der US-Börse Nasdaq auch hierzulande für weitere Fantasie rund um den Megatrend Künstliche Intelligenz (KI).

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.650,00€
    Basispreis
    21,06
    Ask
    × 11,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.800,00€
    Basispreis
    21,42
    Ask
    × 11,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit einem Plus von 0,87 Prozent auf 24.597,13 Punkte ging der Dax aus dem Tag. Um seine Bestmarke von 24.639 Zählern aus dem Monat Juli zu übertreffen, fehlten rund eine Stunde vor dem Börsenschluss nur etwas mehr als acht Punkte. Der MDax mit den mittelgroßen Unternehmen stieg zu Handelsschluss um 0,04 Prozent auf 30.848,82 Punkte.

    Der EuroStoxx 50 legte zur Wochenmitte um 0,64 Prozent auf 5.649,73 Punkte zu und steht damit dicht unter seinem Rekordhoch vom 2. Oktober. Der Cac 40 ist mit seinem Gewinn an diesem Tag keine 200 Punkte von einer Bestmarke entfernt. Die hatte der französische Leitindex mit knapp unter 8.260 Zählern im Mai 2024 erreicht. Außerhalb der Euroregion setzte der britische FTSE 100 seine Rekordrally fort. Mit Gewinnen schloss auch der Schweizer SMI .

    In den USA gab zwar der Dow Jones Industrial zur selben Zeit leicht nach, die technologielastige Nasdaq-Börse verbuchte indes wieder Gewinne und nähert sich ihrem Rekordhoch vom Vortag erneut an.

    Dass im August die Industrieproduktion hierzulande wegen eines Einbruchs in der Autoindustrie deutlich stärker als erwartet sank, belastete nur diese Branche deutlich. Hinzu kam, dass der Münchner BMW -Konzern seine Prognose für das laufende Jahr senkte. Die Aktie brach um 8,3 Prozent auf den tiefsten Stand seit Juli ein. Vor allem das China-Geschäft bereitet dem Markt Sorgen.

    Mercedes mit minus 1,9 Prozent zählten ebenfalls zu den schlechtesten Werten im Dax. Porsche AG verloren im MDax 1,3 Prozent.

    Bei Aurubis nahmen die Anleger nach dem hohen Kurszuwachs am Vortag und dem nun präsentierten Ausblick des Kupferkonzerns Gewinne mit. Die Aktie verlor 5,6 Prozent. Die Marktprognosen lägen bereits am oberen Ende der Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr 2025/26, sagte ein Händler.

    Stahlwerte wie Thyssenkrupp , Salzgitter und Klöckner & Co legten um bis zu 4,7 Prozent zu. Wie die EU-Kommission tags zuvor mitgeteilt hatte, sollen Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppelt werden.

    Aixtron sackten um 5,1 Prozent ab. Die USA blicken kritisch auf Chipausrüster-Exporte nach China, was Sorgen vor Exportbeschränkungen Vorschub leistete. Zudem erwartet JPMorgan eine nur langsame Erholung in den Kernmärkten des Unternehmens.

    Puma sprangen nach einer Hochstufung durch die Bank of America um 6,8 Prozent hoch. Im SDax zogen nach den Rekordläufen von Hochtief und Bilfinger als Infrastrukturgewinner nun die Papiere des Spezialisten für Pipeline- und Anlagenbau von Friedrich Vorwerk nach. Sie legten um 5,8 Prozent auf ein Rekordhoch von 92 Euro zu./ck/he

    --- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,36 % und einem Kurs von 80,56 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 18:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +8,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 8,15 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -16,54 %/-31,71 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Schluss Dax nur wenige Punkte vom Rekordhoch entfernt Der Dax ist am Mittwoch nur wenige Punkte unter sein Rekordhoch aus dem Monat Juli geklettert. Er beendete den Tag schließlich jedoch knapp unter 24.600 Punkten. Die Anleger fokussieren sich derzeit vor allem auf positive Nachrichten und blenden …