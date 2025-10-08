    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    Aktien Wien Schluss

    Leitindex ATX kaum verändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Wiener Aktienmarkt kaum verändert, ATX -0,01%
    • Stahlwerte steigen, Voestalpine +2,2% nach EU-Maßnahmen
    • Banken überwiegend negativ, Erste Group -0,8% gefallen
    Aktien Wien Schluss - Leitindex ATX kaum verändert
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch kaum verändert aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX gab sehr knappe 0,01 Prozent auf 4.702,68 Punkte ab. An den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte hingegen klare Kurszuwächse zu sehen. Insgesamt gestaltete sich das Börsengeschehen aber sehr ruhig.

    Am österreichischen Aktienmarkt gab es weder von Unternehmens- noch von Analystenseite es Neuigkeiten. Erst am morgigen Donnerstag wird Agrana Zahlen und OMV einen Quartalszwischenbericht vorlegen.

    Europaweit deutlich nach oben ging es für die Stahlwerte. In Wien stärkten sich die Voestalpine -Papiere um 2,2 Prozent. Die am Vortag angekündigten Maßnahmen der Europäischen Kommission zum Schutz der Stahlindustrie haben die Aktienkurse der Hersteller weiter nach oben getrieben.

    Einen mehrheitlich negativen Trend wiesen in Wien die schwergewichteten Banken auf. Während Bawag um 0,3 Prozent stiegen, fielen die Papiere der Erste Group 0,8 Prozent. Die Titel der Raiffeisen Bank International sanken um 0,7 Prozent.

    Tief im Plus schlossen die Bauwerte. Porr erzielten ein Plus von 3,8 Prozent und Strabag-Titel gewannen 3,6 Prozent.

    Bei Frequentis gab es nach den Vortagesabschlägen weitere Gewinnmitnahmen zu sehen und die Titel büßten 4,3 Prozent ein. Seit dem Jahresauftakt liegen die Titel des Technologieunternehmens in Summe beachtliche fast 190 Prozent im Plus.

    Im Technologiebereich legten die AT&S-Anteilsscheine ein Prozent zu. OMV-Papiere fielen unter den weiteren Schwergewichten um 2,8 Prozent./ste/spa/APA/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Frequentis Aktie

    Die Frequentis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 26,65 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 18:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Frequentis Aktie um +10,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Frequentis bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Mrd..

    Frequentis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5500 %.




    Autor
    dpa-AFX
