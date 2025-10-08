Freenet übernimmt deutsches Geschäft von Schweizer Mobilezone

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 4,39 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 17:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -2,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,39 %.

Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,18 Mrd..

freenet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,9700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -2,84 %/+45,74 % bedeutet.