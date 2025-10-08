    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    Kaum verändert

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen kaum bewegt, T-Note-Future -0,01%.
    • Rendite 10-jähriger Anleihe bei 4,12 Prozent.
    • Regierungsshutdown führt zu Zwangsurlaub vieler Mitarbeiter.
    US-Anleihen - Kaum verändert
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,01 Prozent auf 112,66 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe betrug 4,12 Prozent.

    Die Ausschläge hielten sich in engen Grenzen. Zahlen zu den Auftragseingängen in der Industrie wurden wegen des Shutdowns nicht veröffentlicht. Ein Ende des Regierungsstillstands ("Shutdown") ist nicht in Sicht.

    Seit Mittwoch sind in den USA viele Regierungsmitarbeiter im Zwangsurlaub, nachdem zuvor Verhandlungen der Parteien zur Beilegung eines Haushaltsstreits gescheitert waren. In dieser Woche dürften daher von den wichtigen Konjunkturdaten nur das am Freitag anstehende Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan veröffentlicht werden, falls der Shutdown nicht vorher beendet wird./jsl/he






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
