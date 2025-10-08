Israels Außenminister nennt Pariser Beratungen 'Heuchelei'

TEL AVIV/PARIS (dpa-AFX) - Der israelische Außenminister Gideon Saar hat die am Donnerstag in Paris beginnenden Beratungen internationaler Chefdiplomaten über eine Umsetzung des US-Friedensplans für Gaza als unnötig und schädlich bezeichnet. In einer Stellungnahme auf der Plattform X schrieb Saar: "Wir betrachten dies als einen weiteren Versuch von Präsident Macron, auf Kosten Israels von seinen innenpolitischen Problemen abzulenken." Saar sprach von einer Initiative hinter dem Rücken Israels und warf Frankreich Heuchelei und Doppelmoral vor.

Empörend sei die Einladung an Regierungen, die Israel offen feindselig gegenüberständen, schrieb Saar weiter. "Die Teilnehmer können natürlich über alle gewünschten Themen diskutieren - aber es wird keine Vereinbarungen in Gaza geben, die ohne Israels Zustimmung getroffen werden", betonte er. "Heute stellen wir klar: Nichts über Israel ohne Israel!"