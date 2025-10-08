    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCaterpillar AktievorwärtsNachrichten zu Caterpillar

    Caterpillar Aktie startet durch - 08.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Caterpillar Aktie bisher um +4,36 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Caterpillar Aktie.

    Foto: Caterpillar Inc

    Caterpillar ist ein führender Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen mit einem starken globalen Vertriebsnetz. Hauptkonkurrenten sind Komatsu und John Deere. Das Unternehmen zeichnet sich durch innovative, zuverlässige Produkte und umfassende Dienstleistungen aus.

    Caterpillar Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.10.2025

    Die Caterpillar Aktie notiert aktuell bei 436,75 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,36 % zugelegt, was einem Anstieg von +18,25  entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Caterpillar Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +26,13 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,59 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +20,26 % gewonnen.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,36 % geändert.

    Caterpillar Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,64 %
    1 Monat +16,59 %
    3 Monate +26,13 %
    1 Jahr +15,62 %

    Informationen zur Caterpillar Aktie

    Es gibt 468 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 204,73 Mrd.EUR wert.

    Caterpillar Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Caterpillar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Caterpillar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Caterpillar

    +4,43 %
    +4,21 %
    +16,64 %
    +25,90 %
    +15,68 %
    +131,04 %
    +218,32 %
    +581,41 %
    +1.358,35 %
    ISIN:US1491231015WKN:850598



    Verfasst von Markt Bote
