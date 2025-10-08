Camunda stellt neue Funktionen für Enterprise-taugliche KI-Agenten vor (FOTO)
Berlin / New York City (ots) - Camunda (http://www.camunda.com/de) , das
führende Unternehmen im Bereich Enterprise Agentic Automation
(https://camunda.com/enterprise-agentic-automation/) , kündigt auf der
jährlichen CamundaCon (https://www.camundacon.com/) in New York City eine Reihe
neuer agentenbasierter Funktionen an. Das jüngste Release bringt vereinfachtes
Deployment, verbesserte Sicherheit und mehr Flexibilität, damit Unternehmen
KI-Agenten in geschäftskritischen Prozessen sicher entwerfen und orchestrieren
können.
"Die meisten agentenbasierten KI-Projekte bleiben im Pilotstadium stecken -
nicht, weil die Modelle es nicht könnten, sondern weil bislang eine Architektur
fehlt, die die nötigen Leitplanken bietet, um Agenten ohne Risiko in
geschäftskritischen Prozessen einzusetzen", sagt Daniel Meyer, CTO von Camunda.
"Agentenbasierte Orchestrierung ändert das: Sie gibt Unternehmen die Kontrolle
darüber, wie viel Autonomie ein Agent erhält - Kontrolle, wo sie nötig ist, und
Flexibilität, wo KI glänzt. Durch die Kombination deterministischer Abläufe mit
dynamischen Agenten entstehen Produktivitätsgewinne, die zuvor unerreichbar
waren."
Komplexe End-to-End-Prozesse erfordern häufig spezialisierte Agenten, die
zusammenarbeiten. Camundas neue Funktionen schaffen die Basis, vertrauenswürdige
Agenten in großem Maßstab mit einem agentenbasierten BPMN
(https://camunda.com/de/bpmn/) - (Business Process Model and Notation) Ansatz zu
orchestrieren:
- KI-Agenten-Connector: Ermöglicht Agenten, autonom in End-to-End-Prozessen zu
agieren und sich mit verschiedenen LLM-Anbietern wie Azure OpenAI oder AWS
Bedrock zu verbinden. So wählen Unternehmen für jeden Use Case das passende
Modell und optimieren Geschwindigkeit und Kosten. Sowohl bei Agenten mit Fokus
auf Einzelaufgaben als auch bei dynamischen Prozessagenten bleiben
Transparenz, Compliance und Anpassungsfähigkeit gesichert.
- Model Context Protocol (MCP)-Connector : Mit Unterstützung für Multi-Agent
Communication Protocols können Agenten und Prozesse Unternehmenssysteme
automatisch erkennen und mit vollständigem Kontext aufrufen. Das ermöglicht
fortgeschrittene Koordinationsmuster - bei gleichzeitiger Einhaltung der
Governance- und Transparenzanforderungen großer Unternehmen.
Für agentenbasierte Automatisierung in dieser Tiefe brauchen Agenten die
Fähigkeit, zu lernen, sich zu erinnern und sich anzupassen. Mit Camunda werden
Agenten-Interaktionen aus isolierten Aufgaben zu kontinuierlichen,
kontextbewussten Prozessen, die echten Business-Mehrwert liefern:
- Modulares Kurzzeitgedächtnis für KI-Agenten : Stellt den Gesprächskontext
