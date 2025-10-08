Camunda stellt neue Funktionen für Enterprise-taugliche KI-Agenten vor (FOTO)

Berlin / New York City (ots) - Camunda (http://www.camunda.com/de) , das

führende Unternehmen im Bereich Enterprise Agentic Automation

(https://camunda.com/enterprise-agentic-automation/) , kündigt auf der

jährlichen CamundaCon (https://www.camundacon.com/) in New York City eine Reihe

neuer agentenbasierter Funktionen an. Das jüngste Release bringt vereinfachtes

Deployment, verbesserte Sicherheit und mehr Flexibilität, damit Unternehmen

KI-Agenten in geschäftskritischen Prozessen sicher entwerfen und orchestrieren

können.



"Die meisten agentenbasierten KI-Projekte bleiben im Pilotstadium stecken -

nicht, weil die Modelle es nicht könnten, sondern weil bislang eine Architektur

fehlt, die die nötigen Leitplanken bietet, um Agenten ohne Risiko in

geschäftskritischen Prozessen einzusetzen", sagt Daniel Meyer, CTO von Camunda.

"Agentenbasierte Orchestrierung ändert das: Sie gibt Unternehmen die Kontrolle

darüber, wie viel Autonomie ein Agent erhält - Kontrolle, wo sie nötig ist, und

Flexibilität, wo KI glänzt. Durch die Kombination deterministischer Abläufe mit

dynamischen Agenten entstehen Produktivitätsgewinne, die zuvor unerreichbar

waren."





