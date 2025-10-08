    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAtlassian Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Atlassian Registered (A)
    Camunda stellt neue Funktionen für Enterprise-taugliche KI-Agenten vor (FOTO)

    Berlin / New York City (ots) - Camunda (http://www.camunda.com/de) , das
    führende Unternehmen im Bereich Enterprise Agentic Automation
    (https://camunda.com/enterprise-agentic-automation/) , kündigt auf der
    jährlichen CamundaCon (https://www.camundacon.com/) in New York City eine Reihe
    neuer agentenbasierter Funktionen an. Das jüngste Release bringt vereinfachtes
    Deployment, verbesserte Sicherheit und mehr Flexibilität, damit Unternehmen
    KI-Agenten in geschäftskritischen Prozessen sicher entwerfen und orchestrieren
    können.

    "Die meisten agentenbasierten KI-Projekte bleiben im Pilotstadium stecken -
    nicht, weil die Modelle es nicht könnten, sondern weil bislang eine Architektur
    fehlt, die die nötigen Leitplanken bietet, um Agenten ohne Risiko in
    geschäftskritischen Prozessen einzusetzen", sagt Daniel Meyer, CTO von Camunda.
    "Agentenbasierte Orchestrierung ändert das: Sie gibt Unternehmen die Kontrolle
    darüber, wie viel Autonomie ein Agent erhält - Kontrolle, wo sie nötig ist, und
    Flexibilität, wo KI glänzt. Durch die Kombination deterministischer Abläufe mit
    dynamischen Agenten entstehen Produktivitätsgewinne, die zuvor unerreichbar
    waren."

    Komplexe End-to-End-Prozesse erfordern häufig spezialisierte Agenten, die
    zusammenarbeiten. Camundas neue Funktionen schaffen die Basis, vertrauenswürdige
    Agenten in großem Maßstab mit einem agentenbasierten BPMN
    (https://camunda.com/de/bpmn/) - (Business Process Model and Notation) Ansatz zu
    orchestrieren:

    - KI-Agenten-Connector: Ermöglicht Agenten, autonom in End-to-End-Prozessen zu
    agieren und sich mit verschiedenen LLM-Anbietern wie Azure OpenAI oder AWS
    Bedrock zu verbinden. So wählen Unternehmen für jeden Use Case das passende
    Modell und optimieren Geschwindigkeit und Kosten. Sowohl bei Agenten mit Fokus
    auf Einzelaufgaben als auch bei dynamischen Prozessagenten bleiben
    Transparenz, Compliance und Anpassungsfähigkeit gesichert.
    - Model Context Protocol (MCP)-Connector : Mit Unterstützung für Multi-Agent
    Communication Protocols können Agenten und Prozesse Unternehmenssysteme
    automatisch erkennen und mit vollständigem Kontext aufrufen. Das ermöglicht
    fortgeschrittene Koordinationsmuster - bei gleichzeitiger Einhaltung der
    Governance- und Transparenzanforderungen großer Unternehmen.

    Für agentenbasierte Automatisierung in dieser Tiefe brauchen Agenten die
    Fähigkeit, zu lernen, sich zu erinnern und sich anzupassen. Mit Camunda werden
    Agenten-Interaktionen aus isolierten Aufgaben zu kontinuierlichen,
    kontextbewussten Prozessen, die echten Business-Mehrwert liefern:

    - Modulares Kurzzeitgedächtnis für KI-Agenten : Stellt den Gesprächskontext
