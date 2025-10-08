NOBU HOSPITALITY KÜNDIGT NOBU HOTEL UND RESTAURANT NASHVILLE AN

NEW YORK, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality, die gefeierte Luxus-Lifestyle-Marke, freut sich, das kommende Nobu Hotel und Restaurant Nashville anzukündigen, das am malerischen Cumberland River im East Bank District der Stadt liegt. Das Hotel wird Teil der umfassenderen Entwicklung des Oracle-Campus sein und seine Präsenz in einem der dynamischsten und sich am stärksten entwickelnden Stadtteile Nashvilles weiter festigen.

Das neue Hotel wurde in Zusammenarbeit mit dem angesehenen Architekturbüro Foster + Partners entworfen und wird 120 durchdacht gestaltete Zimmer und Suiten umfassen, die nahtlos moderne Raffinesse mit der für Nobu typischen japanisch inspirierten Ästhetik verbinden. In der Lobby gibt es ein Nobu-Restaurant, in dem die ikonischen Gerichte des Chefkochs Nobu serviert werden, sowie vielseitige Tagungs- und Veranstaltungsräume, die sich sowohl für intime Zusammenkünfte als auch für größere Anlässe eignen. Ein stilvolles Lobby-Café bietet einen einladenden Ort für zwanglose Treffen oder leichte Gerichte, während ein hochmodernes Fitnesscenter und ein Spa ein umfassendes Wellness- und Entspannungserlebnis bieten werden. Auf dem Dach des Hotels wird ein atemberaubender Pool mit unendlichem Rand einen Panoramablick auf die Skyline von Nashville und die umliegende Landschaft bieten und als soziales Zentrum dienen, ergänzt durch ein ausgewähltes Angebot an Speisen und Getränken für den ultimativen Rückzugsort auf dem Dach.

"Wir freuen uns, den Nobu-Lifestyle nach Nashville's East Bank zu bringen, ein pulsierendes Viertel, das bereit für Wachstum ist", sagte Trevor Horwell, CEO von Nobu Hospitality. "Nach vielen Erwartungen und Anfragen unserer treuen Nobu-Kunden ist die Partnerschaft mit Oracle eine perfekte Ergänzung. Nashvilles reiche Kultur und kulinarische Szene machen es zu einer idealen Heimat für Nobu, und wir können es kaum erwarten, eine Destination zu schaffen, die den Geist der Stadt und unsere einzigartige Erfahrung verkörpert."

Das Nobu Hotel Nashville wird ein neues Wahrzeichen im Hafengebiet von East Bank werden, das sich nahtlos in das Herz der Stadt einfügt. Das Hotel liegt nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt und bietet einfachen Zugang zu den berühmten Sehenswürdigkeiten der Stadt, wie dem pulsierenden Nachtleben am Broadway, der Country Music Hall of Fame, dem Ryman Auditorium, dem Nissan Stadium - der Heimat der Tennessee Titans - und der gefeierten Restaurantszene der Stadt.

Über Nobu Hospitality

Vom Robb Report zu einer der 25 innovativsten Luxusmarken ernannt, ist Nobu Hospitality eine globale Luxus-Lifestyle-Marke, die von Nobu Matsuhisa, Robert De Niro und Meir Teper gegründet wurde. Auf der Grundlage von Service, Image und Reputation bietet die Marke das gesamte Spektrum des Hotel-, Restaurant- und Residenzmanagements für außergewöhnliche Projekte auf fünf Kontinenten.

Um weitere Informationen und exklusive Updates über das Nobu Hotel und Restaurant Nashville zu erhalten, besuchen Sie www.nobuhotels.com/nashville.

Warenzeichen

Oracle, Java, MySQL und NetSuite sind eingetragene Warenzeichen der Oracle Corporation. NetSuite war das erste Cloud-Unternehmen, das die neue Ära des Cloud-Computing einläutete.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2791281/Nobu_Hotel_Nashville_guest_room.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2791282/Nobu_Hotel_Nashville_gardens.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2645978/Nobu_Hospitality_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nobu-hospitality-kundigt-nobu-hotel-und-restaurant-nashville-an-302578693.html