Mammut Eiger Extreme Nordwand 6.0.

SEON, Schweiz, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Mit der Eiger Extreme Nordwand 6.0 Kollektion hebt Mammut die sechste Generation seiner High-Performance-Ausrüstung auf ein neues Level. Kompromisslos in der Funktion, durchdacht im Design und verantwortungsvoll in der Umsetzung. Die Kollektion wurde für jene entwickelt, die ihr Zuhause an den extremsten Orten der Welt finden und sich zu 100 % auf ihr Material verlassen müssen.

Maximale alpine Performance bei minimaler Umweltbelastung: Die neue Eiger Extreme Nordwand 6.0 Kollektion steht für eine konsequente Weiterentwicklung der Mammut-Designphilosophie «Resourceful Performance». Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Athlet:innen und getestet unter extremen Bedingungen, vereint sie höchste Funktionalität, technische Innovation und Reparaturfreundlichkeit.

Performance trifft Verantwortung: Resourceful Performance

Im Herzen der Kollektion steht die Philosophie Resourceful Performance: ein Designansatz, der maximale Leistung mit minimaler Umweltbelastung vereint. Um Ressourcen zu schonen, setzt Mammut auf clevere Design-Lösungen und Langlebigkeit. Mit 100 % PFAS-freien Materialien, einem Recyclinganteil von durchschnittlich 80 % in den Oberstoffen der gesamten Kollektion und neuen High-Performance-Lösungen wie GORE-TEX PRO ePE, DRY DOWN oder Pertex Quantum Pro definiert Eiger 6.0 einen neuen Standard für Ausrüstung im Hochgebirge.

Jedes Produkt wurde in enger Zusammenarbeit mit Profi-Athlet:innen entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Das Ergebnis: ein funktionales System, das Extremsituationen nicht nur standhält, sondern in ihnen aufblüht.

Langlebigkeit mit System: Reparieren statt Ersetzen

Die Kollektion überzeugt nicht nur durch ihre Langlebigkeit, sondern durch ihre einfache Reparierbarkeit. Bei vielen Modellen wird ein praktisches Reparatur-Kit bereits mitgeliefert und besonders beanspruchte Nähte wurden zusätzlich verstärkt. Der Reissverschluss der Eiger Nordwand Pro HS Hooded Jacket und der Eiger Nordwand Advanced HS Hooded Jacket lässt sich sogar unterwegs mit einer Reepschnur problemlos provisorisch reparieren. Diese durchdachten Features machen die Produkte nicht nur nachhaltiger, sondern auch zuverlässiger – Saison für Saison, Tour für Tour.