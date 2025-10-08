Börsen Update USA - 08.10. - US Tech 100 stark +0,93 %

Der Dow Jones steht bei 46.678,27 PKT und gewinnt bisher +0,19 %.

Top-Werte: Caterpillar +4,00 %, Cisco Systems +3,00 %, Amazon +2,55 %, Unitedhealth Group +2,44 %, NVIDIA +2,30 %

Flop-Werte: IBM -2,09 %, Chevron Corporation -0,67 %, Merck & Co -0,60 %, Coca-Cola -0,60 %, McDonald's -0,50 %

Der US Tech 100 steht bei 25.069,99 PKT und gewinnt bisher +0,93 %.

Top-Werte: Advanced Micro Devices +10,64 %, Datadog Registered (A) +6,47 %, Zscaler +5,83 %, Marvell Technology +5,83 %, ON Semiconductor +5,12 %

Flop-Werte: Warner Bros. Discovery (A) -4,23 %, KLA Corporation -2,00 %, CoStar Group -1,42 %, Baker Hughes Company Registered (A) -1,25 %, Booking Holdings -1,21 %

Der S&P 500 steht bei 6.749,26 PKT und gewinnt bisher +0,53 %.

Top-Werte: Advanced Micro Devices +10,64 %, Dell Technologies Registered (C) +7,79 %, Arista Networks +7,68 %, Datadog Registered (A) +6,47 %, Tyler Technologies +6,31 %

Flop-Werte: FICO (Fair Isaac Corporation) -4,38 %, Warner Bros. Discovery (A) -4,23 %, Live Nation Entertainment -3,41 %, Tyson Foods (A) -2,79 %, APA Corporation -2,50 %