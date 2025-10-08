    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCaterpillar AktievorwärtsNachrichten zu Caterpillar

    Börsen Update USA - 08.10. - US Tech 100 stark +0,93 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Der Dow Jones steht bei 46.678,27 PKT und gewinnt bisher +0,19 %.
    Top-Werte: Caterpillar +4,00 %, Cisco Systems +3,00 %, Amazon +2,55 %, Unitedhealth Group +2,44 %, NVIDIA +2,30 %
    Flop-Werte: IBM -2,09 %, Chevron Corporation -0,67 %, Merck & Co -0,60 %, Coca-Cola -0,60 %, McDonald's -0,50 %

    Der US Tech 100 steht bei 25.069,99 PKT und gewinnt bisher +0,93 %.
    Top-Werte: Advanced Micro Devices +10,64 %, Datadog Registered (A) +6,47 %, Zscaler +5,83 %, Marvell Technology +5,83 %, ON Semiconductor +5,12 %
    Flop-Werte: Warner Bros. Discovery (A) -4,23 %, KLA Corporation -2,00 %, CoStar Group -1,42 %, Baker Hughes Company Registered (A) -1,25 %, Booking Holdings -1,21 %

    Der S&P 500 steht bei 6.749,26 PKT und gewinnt bisher +0,53 %.
    Top-Werte: Advanced Micro Devices +10,64 %, Dell Technologies Registered (C) +7,79 %, Arista Networks +7,68 %, Datadog Registered (A) +6,47 %, Tyler Technologies +6,31 %
    Flop-Werte: FICO (Fair Isaac Corporation) -4,38 %, Warner Bros. Discovery (A) -4,23 %, Live Nation Entertainment -3,41 %, Tyson Foods (A) -2,79 %, APA Corporation -2,50 %




    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
