Airbus steigen nachbörslich weiter

Die Aktie hat nach einer Schwächephase im April deutlich an Fahrt aufgenommen. Dabei profitierte das Papier unter anderem von der Erwartung steigender Rüstungsausgaben. Das Geschäft mit Waffen ist bei Airbus zwar deutlich kleiner als das mit Flugzeugen für die zivile Luftfahrt, dennoch rückte die Sparte bei der Bewertung des Unternehmens zuletzt stärker in den Fokus.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien des Flugzeugherstellers Airbus haben nachbörslich nach den am frühen Mittwochabend veröffentlichten September-Auslieferungszahlen auf Rekordniveau weiter zugelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate kostete ein Airbus-Anteil gegen 19.30 Uhr 206,25 Euro und notierte damit leicht über dem Xetra-Schlusskurs. Das Papier hatte im Handel auf dieser Plattform im Tagesverlauf mit 205,60 Euro den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht.

Im Flugzeuggeschäft rang Airbus zuletzt mit Problemen wegen fehlender Triebwerke mit einer stockenden Auslieferung. Konzernchef Guillaume Faury hatte im Sommer bei der Vorlage der Halbjahreszahlen allerdings das Ziel von etwa 820 ausgelieferten Flugzeugen bestätigt. In den ersten neun Monaten des Jahres lieferte Airbus jedoch nur 507 Flieger aus. Das sind nur rund 60 Prozent des Jahresziels, obwohl bereits drei Viertel des Jahres vorbei sind.

In den noch verbleibenden drei Monaten muss Airbus also noch mehr als 300 Flugzeuge an Kunden ausliefern, um das selbst gesteckte Ziel zu erreichen. Analysten halten dies für möglich. 2024 hatte es ähnlich ausgesehen. Damals hatte das Unternehmen das Auslieferungsziel auch nur dank eines Schlussspurts zum Jahresende hin geschafft.

Mit dem Anstieg auf das Rekordniveau am Mittwoch baute die Aktie ihr Jahresplus auf rund ein Drittel aus. Damit gehört das Papier zu den zehn besten Titeln im deutschen Leitindex Dax in diesem Jahr. Auch in den vergangenen fünf Jahren übertraf Airbus mit einem Anstieg von 125 Prozent den Index, der in dem Zeitraum um knapp 80 Prozent zulegte.

Mit einem Börsenwert von rund 163 Milliarden Euro ist Airbus zudem eines der wertvollsten Unternehmen, die an der deutschen Börse notiert sind. Noch mehr sind aktuell nur SAP (291 Mrd Euro) und Siemens (196 Mrd) wert./zb/la/he

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 206,2 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 19:55 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +3,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,59 %. Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 291,40 Mrd.. SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 291,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von +13,66 %/+30,50 % bedeutet.



