Aktienmärkte: Diese Rally stinkt - Dollar und Gold als Warnsignale!

Gold steigt immer weiter, gleichzeitig steigt auch der Dollar, die Aktienmärkte weiter mit KI-Euphorie - das alles passt nicht zusammen. Das sieht alles nach einem Crack-Up-Boom aus - harte Assets wie Silber und Palladium mit impulsiven Anstiegen, während aber gleichzeitig die Daten auf eine immer schwächere US-Wirtschaft deuten. Hinzu kommt: die Datencenter-Gigantomanie kann und wird nicht so funktionieren, wie die Aktienmärkte das bepreisen - schon aus Strommangel. Und: nichts veraltet schneller als Datencenter (weil die Chips so schnell veralten). Wie sehen also das, was Greenspan einst "irrational exuberance" nannte. Das geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Und wenn es nicht mehr gut geht, wird all das fallen, was derzeit keine Grenze nach oben zu kennen scheint - wahrscheinlich auch Gold!

Hinweise aus Video: