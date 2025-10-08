    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Marktgeflüster

    273 Aufrufe 273 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Aktienmärkte: Diese Rally stinkt - Dollar und Gold als Warnsignale!

    Wie sehen das, was Greenspan einst "irrational exuberance" nannte

    Gold steigt immer weiter, gleichzeitig steigt auch der Dollar, die Aktienmärkte weiter mit KI-Euphorie - das alles passt nicht zusammen. Das sieht alles nach einem Crack-Up-Boom aus - harte Assets wie Silber und Palladium mit impulsiven Anstiegen, während aber gleichzeitig die Daten auf eine immer schwächere US-Wirtschaft deuten. Hinzu kommt: die Datencenter-Gigantomanie kann und wird nicht so funktionieren, wie die Aktienmärkte das bepreisen - schon aus Strommangel. Und: nichts veraltet schneller als Datencenter (weil die Chips so schnell veralten). Wie sehen also das, was Greenspan einst "irrational exuberance" nannte. Das geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Und wenn es nicht mehr gut geht, wird all das fallen, was derzeit keine Grenze nach oben zu kennen scheint - wahrscheinlich auch Gold!

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.620,00€
    Basispreis
    21,38
    Ask
    × 11,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.800,00€
    Basispreis
    21,43
    Ask
    × 11,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://de.investing.com/pro/pricing/partners/fugi?oid=3&affid=809&tra ...

    2. Gold explodiert, Geld-Krise: Was läuft hier schief? Mit Benjamin Mudlack

     

    Das Video "Aktienmärkte: Diese Rally stinkt - Dollar und Gold als Warnsignale!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Aktienmärkte: Diese Rally stinkt - Dollar und Gold als Warnsignale! Gold steigt immer weiter, gleichzeitig steigt auch der Dollar, die Aktienmärkte weiter mit KI-Euphorie - das alles passt nicht zusammen