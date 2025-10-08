    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Erneut Rekorde - 'Tech-Riesen mit gesundem Gewinnwachstum'

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Tech-Indizes erreichen Rekordhöhen, trotz Rücksetzer.
    • AMD-Aktien steigen um 8,6% nach OpenAI-Partnerschaft.
    • Goldpreis über 4.000 USD, Anleger kaufen Goldminen-Aktien.
    Aktien New York - Erneut Rekorde - 'Tech-Riesen mit gesundem Gewinnwachstum'
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem kleinen Rücksetzer am Dienstag haben die US-Technologiewerte am Mittwoch wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Die beiden wichtigsten Tech-Indizes erreichten einmal mehr Rekordhöhen.

    Trotz der schon hohen Bewertungen sei es zu früh, um sich über zu spekulative Extreme zu sorgen, kommentierte Stratege Peter Oppenheimer von der US-Investmentbank Goldman Sachs das Marktgeschehen. Denn bisher werde der Höhenflug der Tech-Riesen im Kielwasser des Megatrends Künstliche Intelligenz von einem robusten Gewinnwachstum flankiert.

    Der Nasdaq 100 gewann 0,93 Prozent auf 25.071 Punkte. Für den umfassenderen Nasdaq Composite ging es ebenfalls um 0,93 Prozent auf 22.999 Punkte nach oben.

    Der breit gefasste S&P 500 stieg um 0,56 Prozent auf 6.752 Punkte, nachdem auch er im Handelsverlauf eine Bestmarke erklommen hatte. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,21 Prozent auf 46.702 Punkte zu.

    Unter den Technologiewerten setzten die Aktien von AMD ihre Rally fort und erreichten ein Rekordhoch. Zuletzt zogen sie an der Spitze des Nasdaq 100 um 8,6 Prozent an. Zu Wochenbeginn hatte die Nachricht einer milliardenschweren Partnerschaft mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI dem Chiphersteller einen Kurssprung beschert. Davor hatte bereits der AMD-Rivale Nvidia Investitionspläne in OpenAI bekanntgegeben, für die wiederum OpenAI Chips bei Nvidia bezieht. Dessen Papiere gewannen zur Wochenmitte zwei Prozent.

    Ferner griffen Anleger bei Aktien von Goldminen-Betreibern zu. Der Goldpreis stieg erstmals über 4.000 US-Dollar je Unze (etwa 31,1 Gramm). Gründe für den Preisanstieg sind die politischen Krisen in den USA und in Frankreich sowie die Spekulation auf sinkende Zinsen in den Vereinigten Staaten und der Kauf von Gold durch Notenbanken, die ihre nationalen Reserven unabhängiger vom US-Dollar machen wollen.

    Damit zogen Freeport McMoran um gut fünf Prozent an. Für die Aktien von Newmont , Barrick Mining und Allied Gold ging es um 1,3 bis 1,8 Prozent nach oben.

    Die Titel des Rüstungskonzerns Northrop Grumman setzten ihre Rekordjagd mit einem Plus von zuletzt fast zwei Prozent fort. Hier stützte eine neue Kaufempfehlung von Deutsche Bank Research. Die Bewertung der Aktien spiegele das erwartete starke Wachstum des freien Barmittelflusses nach 2028 wider, schrieb Analyst Scott Deuschle./la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,16 % und einem Kurs von 201,8 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 20:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +33,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 324,44 Mrd..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,00USD. Von den letzten 2 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 125,00USD was eine Bandbreite von -52,35 %/-37,30 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
