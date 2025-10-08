QNB Group erhält Lizenz der ägyptischen Zentralbank für eine neue digitale Bank „ezbank"
DOHA, Katar, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die QNB Group, das größte Finanzinstitut im Nahen Osten und in Afrika, gab bekannt, dass die ägyptische Zentralbank die Lizenz für eine Digital-First-Bank, ezbank, genehmigt hat.
Dieser Meilenstein spiegelt den Einsatz der Gruppe wider, die Vision der ägyptischen Zentralbank für finanzielle Inklusion und digitale Transformation sowie die breitere wirtschaftliche Entwicklungsstrategie der Regierung zu unterstützen. Die Genehmigung der Lizenz für die ezbank ist ein wichtiger Schritt in den laufenden Bemühungen Ägyptens, den Bankensektor umzugestalten. Mit der Zulassung positioniert sich die ezbank an der Spitze dieses Wandels und spiegelt die wachsende Rolle Ägyptens als Drehscheibe für Innovation und finanzielle Integration wider.
Die ezbank wird fortschrittliche digitale Technologie mit internationalen Best Practices kombinieren, um einem breiten Kundenstamm nahtlose Finanzdienstleistungen anzubieten. Die Bank wird Mobile-First-Plattformen, KI-gesteuerte Tools und ein intelligentes Risikomanagement nutzen, um Transaktionen zu erleichtern, den Zugang zu verbessern sowie die digitale Wirtschaft Ägyptens zu unterstützen.
Die QNB Group ist eines der führenden Finanzinstitute im Nahen Osten sowie Afrika und gilt als die wertvollste Bankenmarke in der MEA-Region. Das Unternehmen ist in mehr als 28 Ländern in Asien, Europa sowie Afrika vertreten und bietet maßgeschneiderte Produkte sowie Dienstleistungen an, die durch Innovation und ein Team von über 31 000 Fachleuten unterstützt werden.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2790596/QNB_Group.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1917328/5549777/QNB_Group_Logo.jpg
