QNB Group erhält Lizenz der ägyptischen Zentralbank für eine neue digitale Bank „ezbank"

DOHA, Katar, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die QNB Group, das größte Finanzinstitut im Nahen Osten und in Afrika, gab bekannt, dass die ägyptische Zentralbank die Lizenz für eine Digital-First-Bank, ezbank, genehmigt hat.

Dieser Meilenstein spiegelt den Einsatz der Gruppe wider, die Vision der ägyptischen Zentralbank für finanzielle Inklusion und digitale Transformation sowie die breitere wirtschaftliche Entwicklungsstrategie der Regierung zu unterstützen. Die Genehmigung der Lizenz für die ezbank ist ein wichtiger Schritt in den laufenden Bemühungen Ägyptens, den Bankensektor umzugestalten. Mit der Zulassung positioniert sich die ezbank an der Spitze dieses Wandels und spiegelt die wachsende Rolle Ägyptens als Drehscheibe für Innovation und finanzielle Integration wider.