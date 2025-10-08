adidas Aktie steigt - 08.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die adidas Aktie. Sie steigt um +3,20 % auf 193,40€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Adidas ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für innovative Produkte und starke Markenpräsenz. Hauptkonkurrenten sind Nike und Puma. Alleinstellungsmerkmale sind technologische Innovationen und exklusive Kooperationen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von adidas in den letzten drei Monaten Verluste von -10,21 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,99 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -20,50 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,73 % geändert.

adidas Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,88 % 1 Monat +6,99 % 3 Monate -10,21 % 1 Jahr -20,92 %

Informationen zur adidas Aktie

Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,80 Mrd.EUR wert.

Die internationalen Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX zulegt, schwächeln andere Indizes. Diese divergierenden Trends spiegeln unterschiedliche regionale Einflüsse wider.

Am Mittwoch hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.597 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem verhaltenen Start legte …

Top- und Flop-Aktien am 08.10.2025 im E-Stoxx 50.

adidas Aktie jetzt kaufen?

Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.