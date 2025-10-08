Trump-Widersacher und Ex-FBI-Chef vor Gericht

WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Fall der Anklage gegen den ehemaligen FBI-Direktor James Comey, die nach Druck von US-Präsident Donald Trump zustande gekommen sein soll, hat es eine erste Anhörung gegeben. Mehreren US-Medien zufolge plädierte Comey auf nicht schuldig. Ein Verhandlungstermin sei auf den 5. Januar festgesetzt worden.

Der Fall sorgt in den USA zurzeit für große Aufmerksamkeit. Kritiker von Trump befürchten, dass der Ex-FBI-Chef nur einer von womöglich weiteren Fällen sein könnte, bei denen der US-Präsident gegen ihm missliebige Personen Druck ausüben lässt. Trump hingegen spricht von "Gerechtigkeit", um die es ihm gehe. Er sprach von "korrupten" Personen.