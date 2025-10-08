Riyadh Air kündigt Erstflüge nach London und ein bahnbrechendes Sfeer-Treueprogramm an

Riyadh Air erfüllt ihre Verpflichtung aus dem Jahr 2025 mit ersten Flügen nach London ; Dubai soll später hinzukommen.

Tägliche Passagierflüge nach London Heathrow am 26. Oktober markieren den entscheidenden Markteinführungsplan „Pathway to Perfect".

Sfeer startet als gemeinschaftsorientiertes Kundenbindungsprogramm von Riyadh Air, das es auf einzigartige Weise ermöglicht, die Vorteile der Mitgliedschaft, einschließlich der Level-Punkte, mit anderen zu teilen, um Freunden und Familienmitgliedern zu helfen, einen höheren Status zu erreichen und größere Belohnungen zu erhalten.

Early-Sfeer-Mitglieder erhalten bevorzugten Zugang zum Ticketverkauf für künftige Flüge von Riyadh Air sowie zu exklusiven Erlebnissen.

RIYADH, Saudi-Arabien, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Riyadh Air, die neue nationale Fluggesellschaft Saudi-Arabiens, gibt heute zwei wichtige Meilensteine auf dem Weg zu ihrem Debüt im Jahr 2025 bekannt: die Aufnahme der ersten täglichen Flüge zum Flughafen London Heathrow (LHR) am 26. Oktober. Riyadh Air ist außerdem stolz darauf, sein bahnbrechendes Treueangebot Sfeer vorzustellen, das seinen frühen Gründungsmitgliedern über „The Founders" exklusive Vorteile bieten wird.

Operative Exzellenz: Den Weg für eine Weltklasse-Airline ebnen

Ab dem 26. Oktober wird Riyadh Air täglich Flüge von Riad zum Flughafen London Heathrow (LHR) an Bord des eigens dafür vorgesehenen Flugzeugs „Jamila" anbieten. Diese sorgfältig aufeinander abgestimmten Flüge, die zunächst ausgewählten Gruppen und Riyadh Air-Mitarbeitern angeboten werden, sind eine entscheidende Phase, um eine beispiellose Betriebsbereitschaft zu gewährleisten und gleichzeitig die kürzlich von Riyadh Air vergebene Zeitnische in London Heathrow (LHR) zu nutzen. Durch die Bewertung dieser ersten Jamila-Flüge baut die Fluggesellschaft ihre operative Stärke aus, um ein reibungsloses, zuverlässiges Reiseerlebnis von Weltklasse zu gewährleisten.

„Dies ist nicht nur ein Start, sondern die konkrete Umsetzung der Vision, Saudi-Arabien mit der Welt zu verbinden, einer der Hauptpfeiler der saudischen Vision 2030", erklärte Tony Douglas, CEO von Riyadh Air. „Unsere Verpflichtung, den Betrieb im Jahr 2025 aufzunehmen, wird erfüllt. Dieses strenge Flugprogramm auf Jamila ermöglicht es uns, jedes Detail abzustimmen, um ein nahtloses, zuverlässiges und erstklassiges Erlebnis zu gewährleisten. Dieser sorgfältig aufeinander abgestimmte Ansatz ist unser Weg zur Perfektion, und wir sind jetzt, da unsere neuen Flugzeuge ausgeliefert werden, dem Vollbetrieb unglaublich nahe."