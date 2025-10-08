    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus
    JEFFERIES stuft Airbus auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für September auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe die Schätzung des Analysehauses übertroffen, schrieb die Expertin Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der starke Produktmix mache das Erreichen des oberen Endes ihrer für die Verbesserung des operativen Ergebnisses (Ebit) angepeilten Spanne im Zivilgeschäft wahrscheinlicher./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 14:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 14:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 206EUR auf Tradegate (08. Oktober 2025, 21:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Chloe Lemarie
    Analysiertes Unternehmen: Airbus
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 225
    Kursziel alt: 225
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Autor
    dpa-analysen
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
