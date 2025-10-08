Im Vorfeld der Frieze London und der Art Basel Paris veröffentlicht Artprice by Artmarket den Bericht zum zeitgenössischen Kunstmarkt 2025. Jährliche Rekordzahl von Auktionstransaktionen, erheblicher Paradigmenwechsel im Markt, KI-Einflüsse

PARIS, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Kurz vor Beginn der Frieze London und im Anschluss an die Art Basel Paris gibt Artprice News die Veröffentlichung seines 31. Jahresberichts zum zeitgenössischen Kunstmarkt bekannt. Darin präsentiert und analysiert Artprice by Artmarket den weltweit dichtesten Markt für zeitgenössische und ultra-zeitgenössische Kunst (siehe unsere Methodik am Ende dieser Pressemitteilung).

Artprice News gibt einen Einblick in die aktuelle Lage des Marktes für zeitgenössische Kunst mit Analysen der ökonometrischen Abteilung von Artprice.

Galerien, Auktionshäuser und Kunstberater untersuchen die Ursachen und Folgen des Rückgangs auf dem globalen Kunstmarkt. Der 31. Jahresbericht von Artprice by Artmarket bietet eine detaillierte Analyse des Auktionsmarktes für zeitgenössische Kunst.

Es werden sowohl die Ursachen als auch das Ausmaß des Rückgangs aufgezeigt, jedoch werden auch eine Reihe positiver Signale hervorgehoben: der Aufstieg von Künstlerinnen, das Entstehen neuer Szenen und das Aufkommen der KI, die einen wahren Paradigmenwechsel darstellt. Dieser Bericht ist mehr als nur eine Bestandsaufnahme, er zeigt die wichtigsten Trends für den Markt von morgen auf.

Um die Markttrends regelmäßig im Blick zu behalten, hat Artprice gemeinsam mit seinem langjährigen Partner Cision PR Newswire eine neue Presseagentur namens Artprice News gegründet. Als Welt-Leader für Kunstmarktinformationen mit fast 30 Jahren Erfahrung werden wir nun täglich globale Kunstmarktnachrichten in 122 Ländern und 11 Sprachen veröffentlichen.

Mit Artprice News ergänzt Artprice die wöchentliche Veröffentlichung seines ArtMarket Insight durch einen täglichen globalen Newsfeed, der rund um die Uhr verfügbar ist.

Diese Initiative ermöglicht es Artprice by Artmarket, seine renommierten Jahresberichte durch die Analysen seines proprietären KI-Tools Intuitive ArtMarket und seine Partnerschaft mit Perplexity AI zu ergänzen, wodurch Nutzer Zugang zu einer umfangreichen Menge an Daten und Parametern in seiner proprietären KI-Anwendung Blind Spot erhalten.

Artprice verfügt über die weltweit größte Sammlung von Manuskripten und Auktionskatalogen seit 1700 und bereitet derzeit eine umfangreiche Menge an historischen Informationen für seine proprietäre KI, Intuitive Artmarket, auf. Diese Daten werden für die Verwendung im nächsten Jahresbericht zum globalen Kunstmarkt (32. Ausgabe) tokenisiert, der im März 2026 veröffentlicht wird. Treuen Lesern eröffnet sich damit eine ganz neue Welt.