Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 08.10.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.10.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +10,45 %
Platz 1
Performance 1M: +42,80 %
Arista Networks
Tagesperformance: +8,77 %
Platz 2
Performance 1M: +3,39 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +8,64 %
Platz 3
Performance 1M: +23,80 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +6,88 %
Platz 4
Performance 1M: +14,47 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: +6,49 %
Platz 5
Performance 1M: -12,52 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: +6,10 %
Platz 6
Performance 1M: +38,74 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: -5,49 %
Platz 7
Performance 1M: +18,63 %
Micron Technology
Tagesperformance: +5,43 %
Platz 8
Performance 1M: +44,08 %
Quanta Services
Tagesperformance: +5,21 %
Platz 9
Performance 1M: +14,25 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +5,10 %
Platz 10
Performance 1M: +17,16 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +5,04 %
Platz 11
Performance 1M: -0,83 %
J.B.Hunt Transport Services
Tagesperformance: +4,77 %
Platz 12
Performance 1M: -1,63 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: +4,74 %
Platz 13
Performance 1M: -8,94 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +4,52 %
Platz 14
Performance 1M: +7,10 %
Smurfit Westrock Public Limited Company
Tagesperformance: +4,52 %
Platz 15
Performance 1M: -11,97 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +4,36 %
Platz 16
Performance 1M: +36,31 %
Interactive Brokers Group Registered (A)
Tagesperformance: +4,33 %
Platz 17
Performance 1M: +16,22 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +4,16 %
Platz 18
Performance 1M: +20,19 %
F5
Tagesperformance: +4,00 %
Platz 19
Performance 1M: +5,57 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +3,93 %
Platz 20
Performance 1M: -5,36 %
Coinbase
Tagesperformance: +3,93 %
Platz 21
Performance 1M: +26,59 %
Corteva
Tagesperformance: -3,80 %
Platz 22
Performance 1M: -8,42 %
Tyson Foods (A)
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 23
Performance 1M: -2,91 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 24
Performance 1M: +54,50 %
MGM Resorts
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 25
Performance 1M: -8,71 %
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 26
Performance 1M: -6,80 %
APA Corporation
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 27
Performance 1M: +10,62 %
Huntington Bancshares
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 28
Performance 1M: -4,08 %
DaVita
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 29
Performance 1M: -4,00 %
Bunge Global
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 30
Performance 1M: +0,10 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 31
Performance 1M: +20,89 %
Live Nation Entertainment
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 32
Performance 1M: -4,14 %
J.M. Smucker
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 33
Performance 1M: -2,67 %
Edwards Lifesciences
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 34
Performance 1M: -4,29 %
Principal Financial Group
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 35
Performance 1M: +6,59 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 36
Performance 1M: +2,87 %
